Phim của Triệu Lộ Tư có 'bản đồ đường lưỡi bò' gây bức xúc

Phim Trung Quốc "Hãy để tôi tỏa sáng" - do Triệu Lộ Tư đóng chính - xuất hiện hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò trong tập 16.

Phim gồm 32 tập, hiện phát sóng đến tập 15 trên các nền tảng phát trực tuyến ở Việt Nam. Tối 2/10, nhiều khán giả Việt phát hiện phút 29-30 trong tập 16, ra mắt cùng ngày ở Trung Quốc, có cảnh "đường lưỡi bò" (tức đường chín đoạn - do Trung Quốc vạch ra, đòi chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế).

Cảnh phim có "đường lưỡi bò" trong "Hãy để tôi tỏa sáng". Ảnh: WeTV

Sáng 3/10, đại diện FPT Play - một trong những đơn vị này mua bản quyền phát sóng song song với lịch chiếu ở Trung Quốc - cho biết: "Sau khi nghiệm thu tập mới nhất và nhận thấy hình ảnh không phù hợp theo quy định, chúng tôi lập tức gỡ và xóa bỏ toàn bộ 15 tập phim trên hệ thống. Hiện tập 16 không tồn tại trên hệ thống. Chúng tôi kiểm duyệt nội dung theo đúng quy định Nhà nước và dứt khoát tuân thủ theo pháp luật Việt Nam".

Đơn vị mua và phân phối bản quyền - công ty K+ - cho biết đang thảo luận để đưa ra phản hồi chính thức.

Cục trưởng Điện ảnh - ông Đặng Trần Cường - nói cơ quan chức năng bước đầu đã nắm thông tin về sự việc, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan để rà soát, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trên các nền tảng mạng xã hội, các fanpage phim ảnh cho biết ngưng cập nhật nội dung, đồng thời gỡ tất cả bài viết liên quan đến dự án, được nhiều khán giả đồng tình. Một tài khoản bình luận: "Xem phim này vì diễn xuất của Triệu Lộ Tư và cốt truyện tình cảm. Nhưng liên quan đến chính trị và đất nước thì không thể chấp nhận được".

Tác phẩm ra mắt hôm 26/9, gây chú ý do có sự góp mặt của Triệu Lộ Tư. Cô vào vai Hứa Nghiên, cô gái xuất thân nghèo khó, bất hạnh, khao khát đổi đời. Với mục đích bước chân vào xã hội thượng lưu, Hứa Nghiên nói dối thân thế, tiếp cận thiếu gia tài năng Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình đóng). Thẩm Hạo Minh nhìn rõ vỏ bọc của Hứa Nghiên song vẫn làm đám cưới vì một giao dịch.

Triệu Lộ Tư đóng cô dâu trong "Hãy để tôi tỏa sáng" Triệu Lộ Tư trong phim "Hãy để tôi tỏa sáng". Video: WeTV

Nhiều tác phẩm quốc tế có chứa "đường lưỡi bò" từng bị cơ quan chức năng xử lý. Tháng 7/2023, đại diện Cục Điện ảnh cho biết phim Barbie bị cấm chiếu ở Việt Nam vì có hình ảnh phi pháp. Thời điểm đó, Netflix Việt Nam cũng gỡ series Trung Quốc Flight to you (Hướng gió mà đi) chứa hình ảnh "đường lưỡi bò" sau yêu cầu của cơ quan chức năng.

Tháng 3/2022, Thợ săn cổ vật (Uncharted) - phim Tom Holland đóng chính - bị cấm ra rạp Việt. Tháng 12/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phạt hành chính nhà phát hành CGV 170 triệu đồng vì Abominable (Everest: Người tuyết bé nhỏ) - phim hoạt hình có cảnh bản đồ "đường lưỡi bò". Tác phẩm này được cấp phép, chiếu mười ngày trước khi bị phát hiện, sau đó rút khỏi rạp. Một số nhân sự Cục Điện ảnh bị khiển trách vì đã duyệt phim.

Đầu tháng 7/2021, Netflix Việt Nam gỡ sáu tập Pine Gap - series gián điệp - sau khi cơ quan chức năng phát hiện phim có hình ảnh phi pháp. Tháng 7/2020, phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta bị phát hiện có hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" trên biển Đông.

Cát Tiên - Hà Thu