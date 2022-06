Phim của Tom Cruise vượt mốc tỷ USD

Bom tấn "Top Gun: Maverick" vượt mốc một tỷ USD, trở thành phim có doanh thu cao nhất tính từ đầu năm.

Theo Variety, Top Gun: Maverick cán mốc tỷ USD toàn cầu sau hơn một tháng công chiếu. Phim trở thành bom tấn thứ hai, sau Spider-Man: No Way Home, đạt thành tích này tại phòng vé sau khi Covid-19 bùng phát. Một số chuyên gia trong ngành nhận xét thành tích của Tom Cruise ấn tượng hơn khi dự án không được chiếu ở hai thị trường lớn Nga và Trung Quốc. Phim cũng vượt Doctor Strange in the Multiverse of Madness (943 triệu USD), trở thành bom tấn ăn khách nhất tính từ đầu năm.

Trailer Top Gun Maverick (2022) Trailer "Top Gun: Maverick". Video: CGV

Top Gun: Maverick cũng là lần đầu Tom Cruise có phim vượt mốc tỷ USD. Trước đó, Mission: Impossible - Fallout (2018) là dự án thành công nhất của anh với doanh thu 791,1 triệu USD. Tính riêng thị trường Bắc Mỹ, phần hai Top Gun thu 521 triệu USD vẫn nằm trong top những phim ăn khách tại rạp sau năm tuần ra mắt.

Các chuyên gia cho rằng thành tích ấn tượng của phim đến từ hiệu ứng truyền miệng và "cơn mưa" lời khen từ giới phê bình. Phim đạt điểm tươi 97% theo thống kê của Rotten Tomatoes. Các tờ Variety, Independent hay IndieWire đánh giá tác phẩm là một trong những dự án hay nhất trong sự nghiệp diễn xuất hơn 40 năm của Tom Cruise.

Top Gun: Maverick là một trong những phim Hollywood chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì Covid-19, phải lùi lịch ra rạp gần hai năm. Khâu sản xuất kéo dài khiến dự án bị đội vốn. Tác phẩm phát hành tại Mỹ ngày 27/5, trùng dịp lễ Memorial Day (Lễ Chiến sĩ trận vong). Trong phim, Tom Cruise tiếp tục vào vai chàng phi công Pete Mitchell như phần một phát hành 35 năm trước. Mitchel bước vào nhiệm vụ mới sau khi hội ngộ Bradley (Miles Teller) - con trai người bạn quá cố.

Đạt Phan (theo Variety)