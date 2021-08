Phim của Ryan Reynolds dẫn đầu phòng vé

Bắc Mỹ"Free Guy" - phim hành động hài chủ đề khoa học viễn tưởng do Ryan Reynolds đóng chính - dẫn đầu phòng vé tuần qua.

Theo Hollywood Reporter, bom tấn của Disney và 20th Century Studios thu 28,4 triệu USD tại hơn 4.100 rạp chiếu Bắc Mỹ trong tuần đầu ra mắt. Phim cũng thu thêm 22,5 triệu USD từ 41 thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu lên mức 51 triệu USD toàn cầu. Tác phẩm hiện chưa có lịch chiếu tại Trung Quốc, thị trường lớn nhất thế giới.

Free Guy trailer Trailer "Free Guy". Video: CGV.

Các chuyên gia nhận định doanh thu của Free Guy tốt hơn dự đoán. Shawn Robbins - trưởng nhóm phân tích kết quả phòng vé tại Box Office Pro - nhận xét việc phát hành độc quyền tại rạp giúp phim hút khán giả. Gần đây, một số dự án tương tự như Fast & Furious 9, A Quiet Place 2 cũng thành công khi chỉ ra mắt tại rạp.

Free Guy kể về nhân viên ngân hàng tên Guy (Ryan Reynolds đóng), một nhân vật phụ trong thế giới trò chơi điện tử. Anh luôn vui vẻ, lạc quan dù hàng ngày gặp phải nhiều rắc rối trong game. Một ngày, cuộc sống của Guy bị đảo lộn khi anh phải lòng Milly, nữ tướng cướp có biệt danh Molotov Girl. Cô biết thế giới của mình vốn chỉ tồn tại trong một tựa game. Milly tiết lộ bí mật với Guy và mong anh hợp tác ngăn chặn kế hoạch phá hoại mọi thứ của Antoine (Waititi) - kẻ cai quản trò chơi.

Tác phẩm do Shawn Levy - người đứng sau thành công của loạt bom tấn viễn tưởng như Arrival, Night at the Museum hay Stranger Things - đạo diễn. Cây viết Matt Lieberman chịu trách nhiệm về kịch bản.

Ryan Reynolds sinh năm 1967 tại Vancouver, Canada. Anh có lối diễn đa dạng, đóng được cả vai bi và hài. Tài tử góp mặt trong nhiều phim giải trí như Detective Pikachu, 6 Underground, Hobbs & Shaw... Năm ngoái, Reynolds là nam diễn viên kiếm nhiều tiền thứ hai thế giới với 40 triệu USD, chỉ sau The Rock.

Đạt Phan