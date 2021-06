Ryan Reynolds đóng cảnh hôn người đẹp 'Killing Eve'

Tài tử Ryan Reynolds hôn nữ diễn viên Jodie Comer trong trailer mới của "Free Guy", phim hành động giả tưởng về thế giới trò chơi điện tử.

Ngày 10/6, nhà phát hành tung trailer mới của bom tấn Free Guy (tựa Việt: Giải cứu Guy), với sự góp mặt của dàn sao Ryan Reynolds, Jodie Comer, Taika Waititi... Đoạn trailer tràn ngập cảnh kỹ xảo và hành động. Ryan Reynolds tiếp tục thể hiện thế mạnh với Guy - nhân vật ngổ ngáo, hài hước - giống cách anh từng thành công với vai Deadpool. Ê-kíp cũng tiết lộ những cảnh lãng mạn giữa hai nhân vật chính. Ở đoạn cuối, tướng cướp Milly (Jodie Comer đóng) hôn Guy sau khi cô dùng súng bắn nổ một chiếc ôtô.

Free Guy trailer Trailer "Free Guy", dự kiến ra rạp tại Việt Nam vào tháng 8. Video: Galaxy.

Free Guy kể về nhân viên ngân hàng tên Guy, một nhân vật phụ trong thế giới trò chơi điện tử. Anh luôn vui vẻ, lạc quan dù hàng ngày gặp phải nhiều rắc rối trong game. Một ngày, cuộc sống của Guy bị đảo lộn khi anh phải lòng Milly, một nữ tướng cướp có biệt danh Molotov Girl. Người này giải thích cho Guy rằng thế giới của anh vốn chỉ tồn tại trong một tựa game. Đồng thời, Milly tiết lộ Antoine (Waititi) - kẻ cai quản trò chơi - đang lên kế hoạch tiêu hủy mọi thứ. Cô tin rằng Guy là người duy nhất có thể ngăn cản âm mưu của Antoine và cứu thế giới.

Hai nhân vật của Jodie Comer (trái) và Ryan Reynolds trong phim. Ảnh: 20th Century Studios.

Tác phẩm do Shawn Levy đạo diễn. Ông là người đứng sau thành công của loạt bom tấn viễn tưởng như Arrival, Night at the Museum hay Stranger Things. Cây viết Matt Lieberman (Scoob!, The Addams Family) chịu trách nhiệm về kịch bản. Bên cạnh dàn diễn viên chính, nhiều ngôi sao như Hugh Jackman, Dwayne Johnson, Tina Fey, John Krasinski cũng góp mặt với vai trò cameo.

Ryan Reynolds sinh năm 1967 tại Vancouver, Canada. Anh có lối diễn đa dạng, đóng được cả vai bi và hài. Tài tử góp mặt trong nhiều phim giải trí như Detective Pikachu, 6 Underground, Hobbs & Shaw... Năm ngoái, Reynolds là nam diễn viên kiếm nhiều tiền thứ hai thế giới với 40 triệu USD từ các phim Six Underground và Red Notice, chỉ sau The Rock.

Jodie Comer, sinh năm 1993, là diễn viên nổi tiếng người Anh. Cô được biết đến qua series Killing Eve, đoạt nhiều giải thưởng uy tín như Primetime Emmy hay British Academy Television Award.

Đạt Phan