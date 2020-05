Ngô Thanh Vân, Johnny Trí Nguyễn tái hợp

Hai diễn viên Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn cùng tham gia "Da 5 Bloods" - tác phẩm Mỹ phát hành trên Netflix tháng 6.

Ngô Thanh Vân đóng nhân vật tên Hanoi Hannah, còn Johnny Trí Nguyễn hóa thân hướng dẫn viên du lịch cho các cựu binh người Mỹ gốc Phi trong chuyến trở lại Việt Nam tìm kho báu. Phim do Spike Lee đạo diễn và đồng biên kịch với Kevin Willmott, Danny Bilson và Paul De Meo, chiếu vào ngày 12/6. Ban đầu, ê-kíp dự định gửi tác phẩm đến các liên hoan phim nhưng đổi kế hoạch do Covid-19.

Đạo diễn Spike Lee (phải) cùng Ngô Thanh Vân. Ảnh:Instagram.

Ngô Thanh Vân, Johnny Trí Nguyễn từng gây chú ý khi đóng cặp trong Dòng màu anh hùng (2007). Họ có thời gian hẹn hò trước khi chia tay. Năm 2019, bộ đôi hội ngộ khi đả nữ màn ảnh Việt ra mắt phim Hai Phượng.

Hồi tháng 5/2019, Spike Lee cùng ê-kíp đến Việt Nam ghi hình. Sau đó ông đăng lên Instagram ảnh chụp cùng Ngô Thanh Vân ở TP HCM, cho biết sự tham gia của cô trong dự án. Ở làng phim quốc tế, Ngô Thanh Vân từng góp mặt trong Ngọa hổ tàng long 2, Bright (đều phát hành trên Netflix) và Star Wars: The Last Jedi. Cô cũng đóng phim hành động The Old Guard cùng Charlize Theron, hiện chưa có lịch chiếu.

Johnny Trí Nguyễn gần đây mới tiết lộ về vai diễn trong Da 5 Bloods. Trước vai này, tài tử sống kín tiếng, ít đóng phim. Anh cho biết hâm mộ đạo diễn Spike Lee, ấn tượng với phim BlacKkKlansman của ông.

Johnny Trí Nguyễn (thứ hai từ trái sang, hàng trên) đăng trên trang cá nhân ảnh ra mắt phim trực tuyến cùng các thành viên "Da 5 Bloods".

Đạo diễn Spike Lee sinh năm 1957, là nhà làm phim kỳ cựu người Mỹ chuyên khai thác các vấn đề xã hội. Một số tác phẩm nổi tiếng của ông là Do the Right Thing (1989), Jungle Fever (1991), Malcolm X (1992), He Got Game (1998). Năm 2019, phim BlacKkKlansman mang về cho ông giải Oscar biên kịch.

Da 5 Bloods quy tụ nhiều sao tên tuổi như Chadwick Boseman - nổi tiếng với vai Black Panther (tức "Báo đen", siêu anh hùng trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel), Jean Reno (từng đóng Léon: The Professional). Một số diễn viên khác là Delroy Lindo, Clarke Peters, Norm Lewis và Isiah Whitlock Jr.

Trailer Dòng máu anh hùng (Johnny Trí Nguyễn, Ngô Thanh Vân) Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn trong "Dòng máu anh hùng" (2007). Video: youtube.

Ân Nguyễn