Phim của Mỹ Tâm, Mai Tài Phến hé lộ cảnh hành động

"Tài" - phim Mai Tài Phến đạo diễn, ca sĩ Mỹ Tâm sản xuất - giới thiệu pha đánh đấm, lái vỏ lãi rượt đuổi trên sông.

Teaser phim "Tài" - dự kiến ra mắt ngày 6/3 Teaser phim "Tài" - dự kiến ra mắt ngày 6/3.

Teaser giới thiệu diễn biến chính của phim, Mai Tài Phến đóng vai Tài - người đàn ông có quá khứ phức tạp. Anh bị một kẻ lạ mặt đe dọa, ra thời hạn trong ba ngày phải mang tiền trả. Khi thấy Tài kiếm tiền được số tiền lớn, bà Phúc (Hạnh Thúy) nghi ngờ con làm việc bất chính.

Video hé lộ nhiều pha rượt đuổi ở đoạn cao trào, khi Tài bị lực lượng chức năng truy bắt, phải lái vỏ lãi trốn thoát. Dù vậy, mẹ của anh bị một nhóm người tấn công, ép phải trả lại số tiền. Ở cảnh sau, nhân vật úp mở về việc nỗ lực kiếm tiền bằng mọi giá để lo cho gia đình. Mỹ Tâm xuất hiện trong vai một cô gái bí ẩn ở cuối teaser.

Tạo hình Mai Tài Phến trong vai người đàn ông có vẻ ngoài phong trần, làm công việc bốc vác ở chợ cá, cuộc sống kín tiếng.

Mai Tài Phến ấp ủ làm phim điện ảnh đầu tay suốt nhiều năm. Ban đầu, khi gửi kịch bản cho Mỹ Tâm - nhà đầu tư dự án, cô không ưng ý vì chưa thấy đồng cảm. Anh cho biết chỉnh sửa câu chuyện suốt một năm, đổi câu chuyện sang màu sắc tình cảm, gia đình và hành động.

Ở giai đoạn tiền kỳ, anh dành nhiều ngày về miền Tây để cảm nhận cuộc sống địa phương. Thăm một chợ cá lúc 3h, anh ngạc nhiên vì không khí náo nhiệt, người dân làm việc xuyên đêm. Các tình tiết ấy được anh quan sát, chắt lọc, đưa vào tác phẩm.

Mỹ Tâm, 45 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa Nhạc viện TP HCM, bắt đầu đi hát từ năm 17 tuổi. Ngoài ca hát, cô còn tham gia diễn xuất một số phim truyền hình, điện ảnh. Tháng 4/2023, ca sĩ giới thiệu phim tài liệu đầu tay Người giữ thời gian, dùng doanh thu chiếu rạp làm từ thiện.

Mỹ Tâm, Mai Tài Phến tình tứ ở sự kiện Mỹ Tâm, Mai Tài Phến tay trong tay ở sự kiện ra mắt phim, chiều 3/2.

Mai Tài Phến, 35 tuổi, quê Bạc Liêu, tốt nghiệp khoa Diễn viên, Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM năm 2016. Anh từng đóng MV của Hương Tràm, Mỹ Tâm, trước khi tham gia phim Chị trợ lý của anh. Diễn viên còn đóng Đất rừng phương Nam - phim đạo diễn Quang Dũng thực hiện, lấy cảm hứng từ nguyên tác của nhà văn Đoàn Giỏi.



Chín năm qua, Mỹ Tâm, Mai Tài Phến đồng hành trong nhiều hoạt động. Trước những đồn đoán về chuyện tình cảm, họ nói xem nhau như bạn bè, có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn và hỗ trợ nhau trong công việc.

