Phim của Mai Thu Huyền nguy cơ lỗ nặng

"Đóa hoa mong manh" - phim quy tụ dàn sao hải ngoại, Mai Thu Huyền đạo diễn - chỉ thu 190 triệu đồng trong tuần đầu ra mắt.

Theo Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập, tác phẩm không thể lọt vào top 10 phim ăn khách nhất phòng vé trong nước cuối tuần qua (12-14/4). Phim chỉ đạt gần 2.000 lượt khán giả và 389 suất chiếu, bị các phim nước ngoài như Godzilla x Kong, Thanh xuân 18x2, Exhuma: Quật mộ trùng ma lấn lướt.

Từ trái qua: diễn viên Đức Tiến, ca sĩ Nhật Hạ, nhà sản xuất Mai Thu Huyền, diễn viên chính Maya trong buổi công chiếu phim hôm 11/4 tại TP HCM. Ảnh: Minh Thư

Do hiệu ứng truyền miệng kém, Đóa hoa mong manh có ít suất chiếu ở các cụm rạp. Hôm 15/4, tại CGV Vạn Hạnh Mall (quận 10) - một trong những rạp lớn nhất ở TP HCM, phim chỉ có bốn suất, trải dài từ 13h đến 22h. Tại rạp Galaxy, phim chỉ được chiếu suất duy nhất tại một rạp ở quận 7.

Mai Thu Huyền lo lắng khi tác phẩm đối diện nguy cơ lỗ nặng. Chị mong được các đơn vị phát hành bố trí thêm suất chiếu vào giờ thuận lợi hơn với tinh thần "ủng hộ phim Việt". "Hiện, chúng tôi chỉ biết cố gắng đẩy mạnh khâu truyền thông, tổ chức các buổi cine-tour, giao lưu khán giả để giúp phim tiếp cận công chúng", nhà sản xuất nói.

Trailer 'Đóa hoa mong manh' Trailer "Đóa hoa mong manh". Video: BHD

Không tiết lộ cụ thể số tiền làm phim, Mai Thu Huyền cho biết dự án được đầu tư ở khâu bối cảnh khi quay hoàn toàn tại Mỹ, chi phí do đó đội giá gấp nhiều lần so với trong nước. Phim kể về cuộc đời của một ca sĩ nổi tiếng nên cần có nhiều cảnh đêm nhạc trong phim. Phân đoạn đầu phim quy tụ 2.500 khán giả ở Las Vegas, cảnh kết là tiết mục với 4.000 người xem. Êkíp huy động 7-8 camera một lúc để lấy nhiều góc do chỉ được quay một lần. "Tôi mong phim có lãi hoặc ít nhất hòa vốn để có động lực thực hiện tác phẩm sau", chị nói.

Đóa hoa mong manh thuộc thể loại phim ca nhạc, quy tụ nhiều diễn viên hải ngoại, kịch bản lấy cảm hứng một phần dựa theo cuộc đời cố danh ca Ngọc Lan (1956-2001). Phim xoay quanh Thạch Thảo (Maya đóng) - cô gái có năng khiếu ca hát, tình cờ được Sơn (Quốc Cường) - giám đốc một trung tâm ca nhạc - phát hiện và quyết định nâng đỡ thành ngôi sao. Thạch Thảo dần nổi tiếng, song mối quan hệ của cô và Sơn khiến vợ anh - Yvonne (Mai Thu Huyền) nghi ngờ. Yvonne lên kế hoạch đối phó "người thứ ba" khi chứng kiến những bức ảnh thân mật của Sơn và Thạch Thảo. Biến cố xảy đến, Thạch Thảo bị mất khả năng thị giác, đối mặt với một chứng bệnh nan y.

Mai Thu Huyền trong vai Yvonne - người vợ nghi ngờ chồng ngoại tình. Ảnh: BHD

Tác phẩm mắc điểm trừ ở khâu kịch bản cũ, tình tiết dễ đoán. Diễn biến tâm lý nhân vật ở nhiều tình huống bị phi logic, chẳng hạn vai Yvonne - CEO trung tâm ca nhạc - vừa muốn lăng xê Thảo vừa nhờ cánh paparazzi tạo scandal để công chúng tẩy chay cô. Lời thoại một số nhân vật bị nhận xét mang cảm giác kịch, gồng cứng, thiếu tính đời thường.

Thời gian qua, sau cơn sốt phim Mai, nhiều tác phẩm Việt liên tiếp lỗ hàng chục tỷ đồng. Quý cô thừa kế 2 - vợ chồng diễn viên Trang Nhung, đạo diễn Hoàng Duy thực hiện - chỉ đạt sáu tỷ đồng, dù phải thu 40 tỷ đồng mới hòa vốn. Sáng đèn - phim về cải lương xưa - chung tình trạng ế vé với ba tỷ đồng. Trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5, ba phim Việt ra rạp là Lật mặt 7: Một điều ước (Lý Hải), Cái giá của hạnh phúc - phim Thái Hòa đóng cùng Xuân Lan, B4S - Trước giờ yêu.

Mai Nhật