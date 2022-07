Phim của Ma Dong Seok bị cấm chiếu rạp Việt

Ngày 7/7, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục điện ảnh - cho biết cơ quan chức năng cấm chiếu tác phẩm The Roundup (tên Việt là Ngoài vòng pháp luật 2, thời lượng 106 phút), lý do chính là vì phim quá bạo lực, vi phạm điều cấm của Luật Điện ảnh.

"Ngoài ra, phim cũng có nhiều hình ảnh miêu tả chiến sĩ Việt Nam không phù hợp với tinh thần những người mặc màu áo ngành công an", ông Thành nói. Đại diện Lotte - đơn vị phát hành ở Việt Nam - xác nhận phim không được ra rạp trong nước như dự kiến do không có giấy phép.

Luật điện ảnh sửa đổi được Quốc hội biểu quyết thông qua hôm 15/6. So với luật năm 2006, luật có điểm mới là: Cấm phim kích động bạo lực, hành vi tội ác, bằng việc mô tả chi tiết, hình ảnh, âm thanh, lời thoại, cảnh đánh đập, tra tấn, giết người dã man, tàn bạo.

The Roundup là phần tiếp theo của The Outlaw 1 (2017), do Lee Sang Yong đạo diễn, quay và hậu kỳ từ năm 2020 đến đầu năm nay. Nội dung xoay quanh cuộc chiến căng não của hai phe thiện - ác. "Thám tử quái vật" Ma Seok Do (Ma Dong Seok đóng) hợp sức với trùm xã hội đen Geum Cheon Seo truy bắt tên tội phạm nguy hiểm đã trốn sang Việt Nam - Kang Hae Sang (Son Seok Gu).

Theo My Daily, do Covid-19 phức tạp giai đoạn 2020-2021, êkíp không thể đến Việt Nam ghi hình như kế hoạch, phải tạo dựng bối cảnh ngay tại phim trường ở ngoại ô và chỉnh sửa bằng kỹ thuật đồ họa. Khi ra mắt hồi tháng 6 tại Hàn, phim được ghi nhận có doanh thu mở màn cao nhất kể từ đại dịch (hơn một triệu vé hai ngày 18-19/5) và doanh thu cao nhất năm nay chỉ sau 11 ngày.

Một số bom tấn quốc tế bị cấm chiếu trong nước thời gian qua. Hồi tháng 3, Thợ săn cổ vật - phim Tom Holland đóng chính - bị cấm phát hành trong nước do có hình ảnh "đường lưỡi bò". Tháng 12/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phạt hành chính nhà phát hành CGV 170 triệu đồng vì Abominable (Everest: Người tuyết bé nhỏ) - phim hoạt hình có cảnh bản đồ "đường lưỡi bò".

Mai Nhật