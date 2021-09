Phim của Leonardo DiCaprio tung teaser

"Don't Look Up" - dự án mới nhất của DiCaprio cùng dàn sao Jennifer Lawrence, Meryl Streep - hé lộ những hình ảnh đầu tiên.

Ngày 8/9, nhà sản xuất tung video hơn một phút tiết lộ những thước phim đầu tiên của dự án. Mở đầu, Leonardo DiCaprio - trong vai nhà thiên văn học tuổi trung niên Randall Mindy - tỏ ra rất căng thẳng khi phát hiện sao chổi sắp đâm trúng Trái Đất.

Don't Look Up Teaser Teaser "Don't Look Up". Video: Netflix

Anh cùng đồng nghiệp Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) đến gặp mẹ con tổng thống Mỹ (Meryl Streep và Jonah Hill đóng) để cảnh báo về thảm họa. Tuy nhiên, các nhà chức trách không tin và nói liên tục nhận được nhiều giả thuyết tận thế vô căn cứ nhiều năm qua.

Tác phẩm là dự án đầu tiên của DiCaprio sau khi dịch bùng phát. Phim gần nhất là Once Upon A Time in Hollywood, ra mắt tại LHP Cannes (Pháp) giữa năm 2019. Sắp tới, anh tham gia dự án Killers of the Flower Moon cùng đạo diễn Martin Scorsese. Trong khi đó, lần gần nhất Jennifer Lawrence xuất hiện trên màn ảnh là X-Men: Dark Phoenix (2019). Minh tinh ngừng nhận dự án phim để dành thời gian cho gia đình. Cô kết hôn với nhà sưu tập tranh Cooke Maroney tháng 10/2019.

Leonardo DiCaprio và Jennifer Lawrence nhận mức cát-xê "khủng", lần lượt 30 và 25 triệu USD. Tuy nhiên, vì là phim phát hành trực tuyến, cặp sao sẽ không nhận thêm phần trăm doanh thu phòng vé như những dự án trước đây. Theo Variety, Don't Look Up giúp hai người góp mặt trong top 10 diễn viên có mức cát-xê cao nhất năm qua.

Don't Look Up do Adam McKay đạo diễn, dự kiến phát hành vào tháng 12. Phim cũng quy tụ dàn sao đình đám như Cate Blanchett, Meryl Streep, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry và Tomer Sisley...

Đạt Phan