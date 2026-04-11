Phim của IU hút khán giả ngày đầu lên sóng

Hàn QuốcTập đầu "Phu nhân đại quân thế kỷ 21" - có IU, Byeon Woo Seok đóng chính - đạt tỷ suất người xem cao, nhận đánh giá tích cực.

Sau khi ra mắt tối 10/4 tại Hàn Quốc, tác phẩm của đài MBC ghi nhận tỷ suất người xem 7,8% toàn quốc và 8,2% tại khu vực Seoul, theo trang thống kê Nielsen Korea. Các chuyên trang giải trí cho rằng đây là tín hiệu khởi đầu tích cực, giúp tạo đà truyền miệng và quảng bá cho các tập sau.

Trailer 'Perfect Crown' (Phu nhân đại quân thế kỷ 21) Trailer "Perfect Crown" (Phu nhân đại quân thế kỷ 21). Video: Disney+

Bộ phim gồm 12 tập, lấy bối cảnh xã hội giả định thế kỷ 21 khi Hàn Quốc theo mô hình quân chủ lập hiến. Cốt truyện tập trung vào quá trình Seong Hee Joo - nữ doanh nhân nuôi tham vọng thay đổi địa vị - tiếp cận hoàng tử Lee Ahn.

Dù có sự nghiệp thành công, cô bị coi thường do xuất thân thường dân, còn Lee Ahn chịu nhiều giới hạn từ thân phận hoàng tộc. Hoàn cảnh ảnh hưởng đến lựa chọn hôn nhân của cả hai. Hee Joo phản đối mối tình do gia đình sắp đặt, Lee An chịu áp lực kết hôn để củng cố quyền lực hoàng gia.

Không chỉ gây chú ý nhờ tên tuổi hai diễn viên chính, phim khiến khán giả thích thú với tình tiết nhân vật của IU chủ động cầu hôn hoàng tử. Theo News1, phân đoạn đẩy cao kịch tính, kéo rating tính theo phút lên mức cao nhất với 9,3% tại khu vực Seoul.

Câu chuyện "hôn nhân hợp đồng" trong kịch bản là yếu tố lôi cuốn người xem, tạo tiền đề cho loạt xung đột và chuyển biến tâm lý giữa các nhân vật. Từ một thỏa thuận mang tính lợi ích, mối quan hệ giữa Seong Hee Joo và Lee Ahn mở ra những tương tác đan xen giữa toan tính cá nhân và cảm xúc nảy sinh ngoài dự tính. Với loạt tình tiết gợi sự tò mò của người xem, bộ phim được dự đoán là tác phẩm thu hút trên màn ảnh nhỏ thời gian tới.

Tạo hình của IU và Byeon Woo Seok trong "Phu nhân đại quân thế kỷ 21". Ảnh: MBC

Byeon Woo Seok truyền tải sự cô đơn của hoàng tử Lee Ahn, nhân vật phải sống trong khuôn khổ hoàng tộc. Ở cảnh xuất hiện tại yến tiệc, anh kiểm soát không khí bằng diễn xuất tiết chế, tận dụng ánh mắt và lời thoại để bộc lộ uy quyền và áp lực. Trang Daum nhận xét so với vai diễn ở Lovely Runner (Cõng anh mà chạy, 2024), lần trở lại cho thấy sự thay đổi trong cách diễn viên xây dựng nhân vật. Byeon Woo Seok hướng đến hình ảnh điềm đạm, mang tính kiểm soát cao, chú trọng biểu đạt cảm xúc qua chi tiết nhỏ.

Với vai Seong Hee Joo, IU thể hiện hình ảnh nhân vật thực dụng và có phần gai góc. Với phương châm "thắng bằng mọi giá", nhân vật cạnh tranh quyết liệt trong công việc. Cô không ngại khai thác điểm yếu của thương hiệu đối thủ hay tạo hiệu ứng truyền thông. Diễn xuất của IU thiên về nhịp nhanh và rõ ở lời thoại, nhất là trong những phân đoạn cho thấy sự tự tin và khả năng kiểm soát tình huống.

Trên Nate, hai diễn viên cho biết cùng êkíp xây dựng tạo hình nhân vật. IU phối trang phục công sở cùng phụ kiện phá cách để tạo điểm nhấn. Byeon Woo Seok định hình hình ảnh hoàng tử với trang phục kết hợp yếu tố truyền thống cùng phom dáng hiện đại nhằm làm nổi bật vị thế của Lee Ahn.

Tập một kết thúc với cảnh Hee Joo ngỏ lời cầu hôn Lee Ahn. Tuy nhiên, theo phần giới thiệu tập tiếp theo, hoàng tử chưa chấp nhận đề nghị mà đưa ra điều kiện chỉ kết hôn vì tình cảm, mở ra hướng mới cho mối quan hệ.

Trước khi phát sóng, dự án tạo độ quan tâm cao. Trên xếp hạng độ thảo luận của Good Data Corporation (FUNdex), IU và Byeon Woo Seok lần lượt đứng thứ nhất và thứ hai trong danh sách diễn viên phim truyền hình và nền tảng trực tuyến (OTT) tuần đầu tháng 4.

IU và Byeon Woo Seok ở họp báo phim 'Perfect Crown' Dàn diễn viên "Perfect Crown" ở họp báo ra mắt phim hôm 6/4. Video: Star News

Theo SenTV ngày 11/4, công ty Kakao Entertainment - một trong hai đơn vị sản xuất dự án - đang tăng tốc chiến lược đa dạng hóa tài sản trí tuệ (IP) thông qua bộ phim. Doanh nghiệp tham gia toàn bộ chuỗi giá trị nội dung từ sản xuất, phát triển nhạc phim đến vận hành cộng đồng người hâm mộ, qua đó kỳ vọng tạo vòng tuần hoàn khai thác IP. Mô hình này hướng tới việc khai thác nội dung trên nhiều nền tảng, từ đó gia tăng hiệu quả thương mại.

IU (tên thật là Lee Ji Eun), 33 tuổi, ca hát từ năm 15 tuổi. Theo Pann, với chất giọng cảm xúc, người đẹp thường "gây bão" các bảng xếp hạng số mỗi lần ra album mới. Cô được truyền thông Hàn gọi là "Em gái quốc dân", "Nữ hoàng nhạc số" và lấn sân diễn xuất từ năm 2010. Người đẹp ghi dấu với phim Dream High, You Are the Best, Lee Soon Shin, Producer, Hotel de Luna, Moon Lovers. Năm ngoái, cô gây ấn tượng với vai chính Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, đóng cặp Park Bo Gum.

Byeon Woo Seok, 35 tuổi, trở thành gương mặt được săn đón ở Hàn sau thành công của phim Cõng anh mà chạy. Theo Dispatch, bộ phim đưa tên tuổi anh vụt sáng, trở thành hiện tượng màn ảnh Hàn nửa đầu năm 2024. Anh từng góp mặt ở Hoa đảng: Sở mai mối Joseon (2019), Ký sự thanh xuân (2020), Hoa nở nhớ trăng (2021), Cô nàng mạnh mẽ Gang Namsoon (2023).

Cát Tiên (theo News1, Daum)