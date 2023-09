Phim của Adam Driver nhận tràng vỗ tay 6 phút

ItalyPhim tranh giải Sư Tử Vàng LHP Venice 2023 "Ferrari" - có Adam Driver đóng chính - nhận tràng vỗ tay sáu phút, hôm 31/8.

Theo Variety, nhà hát Sala Grande - nơi ra mắt phim Ferrari do Michael Mann đạo diễn - chật kín khán giả. Tài tử Adam Driver không kìm được nước mắt sau khi phim kết thúc.

Trailer 'Ferrari' Trailer phim "Ferrari". Video: Neon

Tác phẩm dựa trên sách Enzo Ferrari: The Man and the Machine (1991) của nhà báo Brock Yates. Phim lấy bối cảnh Italy năm 1957, khi Enzo Ferrari (Adam Driver đóng) đối mặt với tình hình bế tắc trong việc kinh doanh lẫn hôn nhân, đồng thời phải giải quyết vấn đề pháp lý sau tai nạn chết người trong cuộc đua tranh giải Mille Miglia. Tác phẩm còn đề cập đến vụ ngoại tình của Enzo với Lina Mardi (Shailene Woodley).

Giới chuyên môn đánh giá cao sự hóa thân của Adam Driver. Trang Vulture cho rằng Driver nhập tâm, cố gắng học cách nói giọng Italy để vào vai. Tài tử thể hiện sự tinh tế và lạnh lùng ở một số phân cảnh đòi hỏi chiều sâu tâm lý. Theo Variety, phim hấp dẫn và lôi cuốn, màn diễn xuất của Adam Driver và minh tinh Penelope Cruz (vai Laura Ferrari) có thể giúp tác phẩm nhận đề cử Oscar năm sau.

Trang Guardian chấm phim 3 trên 5 sao, khen các cảnh va chạm trên đường đua có sự sống động. Driver và Cruz thành công trong việc mô tả cảm xúc nhân vật, còn màn thể hiện của Shailene Woodley chưa ấn tượng.

Buổi công chiếu Ferrari là một trong những sự kiện quy tụ đông khán giả ở Liên hoan phim Venice. Trước khi dự chương trình, Driver gặp gỡ và ký tặng người hâm mộ bên ngoài nhà hát. Tài tử còn gây chú ý tại buổi họp báo khi chỉ trích Amazon và Netflix, do hai công ty này từ chối đáp ứng các yêu cầu của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh - Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Mỹ (SAG-AFTRA) về quyền lợi cho các nghệ sĩ.

Theo Deadline, đạo diễn phát triển dự án trong hơn 15 năm. Ban đầu, vai chính thuộc về Christian Bale, nhưng tài tử rời dự án vì lo ngại không đáp ứng các yêu cầu về cân nặng. Năm 2017, nhân vật được giao cho Hugh Jackman phụ trách nhưng cũng bỏ dở sau đó. Năm 2022, Adam Driver tiếp nhận vai diễn, nhà sản xuất thực hiện tiền kỳ từ tháng 4 cùng năm.

Adam Driver ở buổi công chiếu phim "Ferrari" thuộc Liên hoan phim Venice 2023. Ảnh: AFP

Adam Driver, 40 tuổi, có bước ngoặt lớn vào năm 2012 với vai phụ Adam Sackler trong series truyền hình Girls. Cùng năm, anh cộng tác hai đạo diễn nổi tiếng Steven Spielberg (Lincoln) và Noah Baumbach (Frances Ha). Ba năm sau, Adam Driver nổi danh toàn cầu khi vào vai phản diện Kylo Ren trong bom tấn Star Wars: The Force Awakens. Tác phẩm thu 2 tỷ USD và mang tới cho Driver danh tiếng.

Năm 2019, tài tử thành công với Marriage Story, nhận đề cử Oscar 2020 cho Nam chính xuất sắc. Đầu năm nay, diễn viên nhận đề cử Quả Cầu Vàng Nam chính phim ca nhạc hoặc phim hài xuất sắc, với tác phẩm White Noise (2022).

Liên hoan phim Venice 2023 diễn ra từ ngày 30/8 tới ngày 9/9. Chủ tịch ban giám khảo là đạo diễn người Mỹ gốc Pháp Damien Chazelle - người từng lập kỷ lục nhà làm phim trẻ nhất thắng Đạo diễn xuất sắc giải Oscar, với La La Land.

Năm nay, liên hoan phim không có nhiều sao hạng A do ảnh hưởng cuộc đình công của SAG-AFTRA ở Hollywood.

Quế Chi