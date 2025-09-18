Phim cổ trang để lọt cảnh nam chính đi dép nhựa

Phim võ hiệp Trung Quốc "Phó sơn hải" bị khán giả và giới chuyên môn đánh giá cẩu thả vì còn nhiều lỗi sơ hở.

Theo The Paper, ra mắt ngày 11/9, tác phẩm võ hiệp do Thành Nghị đóng chính gây tranh cãi về nội dung, chất lượng. Nhiều khán giả phát hiện phim để lọt cảnh Tiêu Thu Thủy (Thành Nghị đóng) cầm cuốn kịch bản ghi thoại, mang dép nhựa hiện đại.

Khán giả còn chia sẻ loạt trích đoạn thể hiện kịch bản vô lý, kỹ xảo và các đoạn đấu võ thiếu chân thực, nhận xét êkíp chưa chú trọng cho chất lượng phim.

Trang The Paper nhận xét đây là những "hạt sạn" không nên để xuất hiện trong một tác phẩm truyền hình. "Điều này thể hiện việc không nghiêm túc với nghề nghiệp, không nghiêm túc với công việc họ đang cùng thực hiện", cây viết Mã Thượng bình luận.

Nam chính đi dép nhựa trong "Phó sơn hải". Ảnh: Sohu

Ngoài loạt sơ hở, tạo hình nhân vật chính gây tranh cãi. Nhiều khán giả nhận xét Tiêu Thu Thủy mặc trang phục cầu kỳ, trang điểm căng bóng, sơn móng tay hồng, không phù hợp hình tượng đại hiệp trong thế giới giang hồ hiểm ác. Số khác cho rằng đoàn phim có quyền biểu đạt võ hiệp theo xu hướng mới.

Phó sơn hải cải biên tiểu thuyết Thần châu kỳ hiệp của Ôn Thụy An, xoay quanh cuộc sống của Tiêu Minh Minh - chàng trai mê tiểu thuyết võ hiệp, đặt bản thân trong thế giới của hiệp khách giang hồ Tiêu Thu Thủy. Vốn non trẻ, võ công thấp kém, Tiêu Thu Thủy được các cao thủ chỉ giáo, trở thành đại hiệp.

Tiêu Thu Thủy phi ngựa từ vách núi xuống mặt đất. Ảnh: Sohu

Tác phẩm do Nhậm Hải Đào và Lâm Phong đạo diễn, còn có sự tham gia của những gương mặt trẻ nổi bật làng phim Trung Quốc như Cổ Lực Na Trát, Đồng Mộng Thực, Trần Ngọc Kỳ. Hai tài tử Hong Kong Lữ Tụng Hiền, Trương Trí Lâm đóng vai phụ.

Theo The Cover, Cục quản lý phát thanh, truyền hình Trung Quốc gần đây ban hành loạt biện pháp cải cách nhằm thúc đẩy sáng tạo nội dung truyền hình, Internet chất lượng cao, trong bối cảnh khán giả ngày càng chuộng xem video tóm tắt, phim ngắn. Làn sóng thay đổi là thử thách mà tất cả người làm lĩnh vực điện ảnh, truyền hình không thể tránh khỏi. Phương pháp ứng phó cần thiết là tạo nên những tác phẩm xuất sắc hơn, tinh túy hơn, làm người xem cảm nhận được phim dài tập có sự thú vị riêng, có giá trị mà các "món ăn nhanh" không thể thay thế.

