Nam chính phim võ hiệp trang điểm 'căng mọng'

Tạo hình tài tử Thành Nghị phim "Phó sơn hải" gây tranh cãi vì móng tay hồng, gương mặt căng mọng.

Ngày 16/9, cụm từ khóa "móng tay trong phim võ hiệp" vào danh sách chủ đề được quan tâm nhất Weibo, thu hút nhiều bình luận. Sự việc xuất phát từ tạo hình cao thủ Tiêu Thu Thủy (Thành Nghị đóng) ở tác phẩm cổ trang. Ở một số đoạn, diễn viên mặc áo hồng, trang điểm hài hòa màu trang phục.

Thành Nghị trong "Phó sơn hải" Thành Nghị trong "Phó sơn hải". Video: QQ

Một bộ phận khán giả cho rằng ngoài đời, lựa chọn màu sắc quần áo, lối trang điểm, màu móng tay là quyền cá nhân. Còn trong phim võ hiệp, êkíp nên tôn trọng bối cảnh câu chuyện, chủ đề và tinh thần của phim.

Phó sơn hải cải biên tiểu thuyết Thần châu kỳ hiệp của Ôn Thụy An, xoay quanh cuộc sống của Tiêu Minh Minh - chàng trai mê tiểu thuyết võ hiệp, đặt bản thân trong thế giới của hiệp khách giang hồ Tiêu Thu Thủy. Vốn non trẻ, võ công thấp kém, Tiêu Thu Thủy được các cao thủ chỉ giáo, trở thành đại hiệp.

Lữ Tụng Hiền đấu Thành Nghị trong 'Phó sơn hải' Hậu trường Lữ Tụng Hiền, Thành Nghị tỉ thí trong "Phó sơn hải". Video: Iqiyi

Hàng nghìn ý kiến cho rằng tạo hình của Tiêu Thủy Thủy không phù hợp hình tượng đại hiệp theo truyền thống. Tài khoản Tangtang viết: "Tôi nghĩ hiệp khách không nên ăn mặc và trang điểm quá mức như vậy, hoàn toàn không hòa hợp với thế giới giang hồ hiểm ác. Đoàn phim có quyền biểu đạt võ hiệp theo cách của họ nhưng cần giữ cốt lõi của võ hiệp. Thay vì tập trung vào màu son, màu mắt, màu móng tay, hãy tập trung rèn cho nam chính cách ra đòn, thế võ".

* Ảnh: Tạo hình Thành Nghị và các diễn viên nam trong "Phó sơn hải"

Một số khác cho rằng tạo hình của Thành Nghị không có vấn đề, màu móng tay hồng thể hiện sự khỏe mạnh, khí huyết đầy đủ. Trong Phó sơn hải, khác nam chính, tạo hình của các diễn viên phụ như Trương Trí Lâm, Lữ Tụng Hiền thiên về sự hắc ám, cương nghị.

Hậu trường Thành Nghị đóng phim kiếm hiệp. Ảnh: Weibo

Tác phẩm do Nhậm Hải Đào và Lâm Phong đạo diễn, còn có sự tham gia của những gương mặt trẻ nổi bật làng phim Trung Quốc như Cổ Lực Na Trát, Đồng Mộng Thực, Trần Ngọc Kỳ.

Nam chính Thành Nghị sinh năm 1990, gia nhập làng phim khi 21 tuổi, nổi tiếng nhờ các phim Mỹ nhân thiên hạ, Trầm vụn hương phai, Thanh Vân Chí 2, Lưu ly mỹ nhân sát, Trường An Nặc, Liên hoa lâu, Dữ quân ca.

