Phim có Ngô Thanh Vân được báo Âu Mỹ quan tâm

Nhiều báo Âu Mỹ chọn "Da 5 Bloods" - có Ngô Thanh Vân, Johnny Trí Nguyễn đóng - vào danh sách phim được trông đợi ở tháng 6.

Vulture, New York Times, Film School Rejects chọn Da 5 Bloods là phim tâm điểm của Netflix vào tháng 6, còn Time, Forbes, Metro gợi ý tác phẩm này cho độc giả. Phim do Spike Lee đạo diễn ra mắt ngày 12/6, xoay quanh các cựu binh người Mỹ trở lại Việt Nam tìm kho báu. Ngô Thanh Vân hóa thân phát thanh viên, còn Johnny Trí Nguyễn đóng hướng dẫn viên du lịch cho nhóm cựu binh. Hồi tháng 5/2019, Spike Lee cùng ê-kíp đến Việt Nam ghi hình.

Đạo diễn Spike Lee (phải) cùng Ngô Thanh Vân. Ảnh: Instagram.

Cây bút Noel Murray của New York Times nhận định: "Dù đại dịch khiến kế hoạch chiếu rạp phim mới của Spike Lee không thành, việc nó ra mắt trên Netflix vẫn là một sự kiện". Trang Metro cho rằng Da 5 Bloods sẽ gây bàn tán, còn Film School Rejects dự đoán phim hấp dẫn do đạo diễn là Spike Lee. Nhà làm phim nổi tiếng với những tác phẩm đào sâu về vấn đề xã hội, từng đoạt Oscar biên kịch năm 2019 với BlacKkKlansman. Los Angeles Times cho rằng phim có tiềm năng ở mùa Oscar 2021.

Một phim trực tuyến khác có liên quan Việt Nam cũng ra mắt tháng 6 là Artemis Fowl. Tác phẩm do Kenneth Branagh đạo diễn có một số cảnh quay ở TP HCM. Trong một trích đoạn, nhân vật chính Artemis Fowl đệ nhị (Ferdia Shaw đóng) cùng quản gia rảo bước trên đường phố TP HCM. Họ đến đây để truy đuổi một yêu tinh đóng giả thầy thuốc. Diễn viên gốc Việt Hong Chau hóa thân một sinh vật kỳ ảo trong phim.

Artemis Fowl trailer Trailer "Artemis Fowl".

Ban đầu, Disney dự kiến chiếu rạp Artemis Fowl, sau chuyển sang phát hành trên nền tảng trực tuyến Disney Plus, từ ngày 12/6. New York Times, Insider và Polygon giới thiệu tác phẩm trong bài điểm phim đầu tháng. Lúc này, rạp Mỹ đang hoạt động với quy mô nhỏ hơn nhiều so với trước Covid-19. Do đó, sự quan tâm của truyền thông tập trung vào những series và phim chiếu trực tuyến.

Một số phim trực tuyến được quan tâm khác trong tháng 6 là tác phẩm hài Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (trên Netflix, quy tụ Will Ferrell, Rachel McAdams), Shirley (trên Hulu, xoay quanh nữ tác giả người Mỹ Shirley Jackson), phim về không tặc 7500 (trên Amazon), phim tài liệu Welcome to Chechnya (trên HBO, kể về phong trào chống đồng tính ở Chechnya).

Ân Nguyễn