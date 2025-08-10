Phim 'Chốt đơn' mở màn kém

"Chốt đơn" thu gần ba tỷ đồng trong ba ngày đầu phát hành, hiệu ứng kém sau ồn ào "diễn viên AI" thay thế hoa hậu Thùy Tiên.

Tác phẩm đứng thứ tư trong bảng xếp hạng cuối tuần (8-10/8), theo Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập. Chốt đơn xếp sau Mang mẹ đi bỏ (hơn 27 tỷ đồng), hoạt hình Conan (chín tỷ đồng), dù các phim này ra rạp gần nửa tháng.

Trailer phim 'Chốt đơn!' đã qua chỉnh sửa A.I Trailer "Chốt đơn" sau khi chỉnh sửa bằng AI. Phim dán nhãn 16+, ra rạp từ ngày 8/8. Video: Đoàn phim cung cấp

Tác phẩm cũng đuối sức khi cạnh tranh với Zombie cưng của ba (gần chín tỷ đồng) - phim hài Hàn Quốc phát hành cùng thời điểm. Ba ngày qua, phim chỉ có hơn 1.700 suất chiếu trên toàn quốc. Doanh thu mở màn của Chốt đơn ở mức thấp so với mặt bằng chung phim Việt gần đây.

Tuần tới, loạt phim mới ra mắt như Cô dâu ma - dự án kinh dị hợp tác Việt Nam và Thái Lan, Thanh gươm diệt quỷ - bom tấn anime Nhật Bản. Do đó, Chốt đơn có thể khó có cơ hội lội ngược dòng trên phòng vé.

Tạo hình AI thay thế Thùy Tiên đóng chính sau khi cô vướng vòng lao lý. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Đại diện êkíp không tiết lộ cụ thể kinh phí làm phim, song cho biết con số ở mức cao, một phần vì phải xử lý lại bằng AI. Họ được một đơn vị trong nước hỗ trợ làm hình ảnh, dù vậy, phần chi phí đội lên khiến họ gặp khó khăn, khâu truyền thông, quảng bá phim bị ảnh hưởng.

Phim nhận nhiều đánh giá tiêu cực chủ yếu ở tạo hình nữ chính Hoàng Linh do AI đóng. Nhân vật ảo thể hiện khá tốt ở những cảnh thoại đơn giản, song thất bại ở những phân đoạn đòi hỏi diễn xuất nội tâm, tương tác phức tạp. Nhiều khán giả bật cười với biểu cảm vụng về của AI trong phân cảnh Hoàng Linh cãi nhau với chồng, giận anh không thấu hiểu, san sẻ trách nhiệm.

Tác phẩm lấy đề tài về tình người và khoảng cách thế hệ trong xã hội, xoay quanh hai nhân vật có hoàn cảnh trái ngược. Ông An (Quyền Linh) là tài xế xe ôm công nghệ, Hoàng Linh (diễn viên AI - thay thế hoa hậu Thùy Tiên) là giám đốc trẻ một công ty chuyên kinh doanh livestream.

Quyền Linh (ngồi, bên trái) cùng êkíp quảng bá cho phim trong các buổi cinetour tại TP HCM, hôm 9/8. Ảnh: Thanh Huyền

Họ gặp nhau khi ông An tình cờ tham gia một buổi bán hàng do công ty Hoàng Linh tổ chức. Nhờ thu hút người xem, đẩy doanh số lên cao, ông được tuyển vào làm. Quyền Linh, Hồng Đào được đánh giá diễn xuất tròn trịa khi khắc họa tâm tư cô đơn tuổi xế chiều của hai người hàng xóm "tối lửa tắt đèn".

Mang mẹ đi bỏ - phim tình cảm, gia đình do Hồng Đào, Tuấn Trần đóng chính - tiếp tục đứng đầu phòng vé ở tuần thứ hai. Phim đạt 135 tỷ đồng sau hai tuần ra rạp, là tác phẩm thứ chín vượt mốc trăm tỷ của điện ảnh Việt từ đầu năm đến nay.

Phim xoay quanh Hoan (Tuấn Trần) - chàng trai hành nghề cắt tóc dạo, một mình bươn chải nuôi mẹ - bà Hạnh (Hồng Đào). Mắc bệnh Alzheimer (hội chứng suy giảm trí nhớ), bà thường xuyên đi lạc, không thể chăm sóc bản thân. Khi tình trạng bà Hạnh nặng hơn, Hoan muốn đưa mẹ sang Hàn Quốc, nơi bà từng sống thời trẻ, giao cho người con đầu của bà chăm sóc. Dù vậy, anh dằn vặt với câu hỏi: "Khi yêu thương trở thành gánh nặng, bạn sẽ quyết định như thế nào?".

Trailer "Mang mẹ đi bỏ" Trailer "Mang mẹ đi bỏ". Video: Đoàn phim cung cấp

Mai Nhật