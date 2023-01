Phim 'Chị chị em em 2': Sóng gió từ tham vọng

"Chị chị em em 2" xoáy vào tham vọng, bi kịch của Ba Trà, Tư Nhị - hai người đẹp nức tiếng ở Sài Gòn đầu thế kỷ 20.

* Bài tiết lộ nội dung phim

Dự án Tết do Will Vũ sản xuất, Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, tách biệt với Chị chị em em 1 - do Thanh Hằng, Chi Pu - đóng chính. Đạo diễn tiết lộ phần hai khắc họa bức tranh mỹ nhân đại chiến, những màn đấu trí kịch tính, từ đó lật mở nhiều tầng ý nghĩa về cuộc sống và kiếp người.

Cuộc đời cặp mỹ nhân Sài Gòn giai đoạn 1920-1930 - Ba Trà (Minh Hằng đóng) và Tư Nhị (Ngọc Trinh) - được hé lộ qua lời kể của Ba Trà. Hai cô gái tương đồng xuất thân nhưng khác biệt quan điểm, cách nhìn nhận cuộc sống lẫn sóng gió sẽ gặp phải. Nhờ đàn chị Ba Trà nâng đỡ, Tư Nhị dần học cách chinh phục các thiếu gia, công tử ăn chơi, từ lối đi đứng, cười nói đến phong thái diện trang phục, khiêu vũ. Từ chỗ chị em thân thiết, họ quay sang đối đầu nhau.

Tác phẩm đánh dấu lần đầu Minh Hằng, Ngọc Trinh đóng chung, thuộc thể loại chick-flick (chủ yếu dành cho khán giả nữ). Ảnh: Nhà sản xuất phim

Theo đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, nửa đầu phim, các tình tiết khá nhẹ nhàng, khán giả hiểu dần hiểu tính cách, hoàn cảnh sống của cặp nữ chính. Tuy nhiên, cao trào và sóng gió ập tới khi Tư Nhị choáng ngợp trước cuộc sống thượng lưu, nuôi mộng thoát nghèo, quyết xin làm đàn em Ba Trà, về sau tranh ngôi "đệ nhất mỹ nhân" của đàn chị.

"Khi rơi vào bẫy lợi ích, con người sẽ bộc lộ bản chất thật, xoay đủ cách để đạt mục tiêu. Những ngón đòn triệt hạ, thủ đoạn bất ngờ, màn đấu trí, lật kèo... cũng diễn ra từ đây. Sau tất cả, tưởng chừng sẽ có màn hoán đổi vị thế, nhưng rồi cả hai giống cá cảnh trong bể nước, có xoay sở, vùng vẫy đến đâu cũng không thoát khỏi cái lồng đang vây kín mình", đạo diễn nói.

Ê-kíp sản xuất lý giải hình tượng hai con cá cảnh, một xanh, một đỏ, được sử dụng nhiều với hàm ý về triết lý nhân sinh. Họ - những người khao khát tự do, vươn lên nhưng không thể thoát khỏi quy luật trói buộc muôn đời.

Màn giao tranh dưới nước của hai mỹ nhân Sài Gòn. Ảnh: Nhà sản xuất phim

Vũ Ngọc Đãng cho biết tổ đạo cụ mất nhiều tháng tạo nên trải nghiệm thị giác hoài cổ và ấn tượng cho khán giả. Đồng thời, ê-kíp cũng chú trọng những màn tung hứng, mảng miếng gây cười và yêu cầu cao ở diễn xuất.

Trong vai Ba Trà, Minh Hằng toát lên vẻ đài các, quyến rũ. Trong phim, lời thoại của Tư Nhị đã lột tả thần sắc của đàn chị: "Chị Ba đẹp quá, còn tuyệt vời hơn cả bùa ngải nữa". Minh Hằng được khen diễn tốt nhiều sắc thái, từ thương cảm, tức giận, báo thù đến khi thành nạn nhân.

Đạo diễn đánh giá Ngọc Trinh "lột xác" diễn xuất, biến chuyển tâm lý từ ngây thơ nhưng không trong sáng, bước vào thế giới xa lạ. Dàn diễn viên gạo cội tạo điểm nhấn cho tác phẩm gồm nghệ sĩ Trung Dân, NSƯT Công Ninh, Kim Phương, Lê Giang, Tuyền Mập...

Phim ra rạp toàn quốc vào ngày 22/1 (mùng 1 Tết âm lịch).

Hiếu Châu