Phim '578: Phát đạn của kẻ điên' trượt đề cử Oscar

"578: Phát đạn của kẻ điên" - phim hành động Việt có H'Hen Niê đóng - trượt đề cử Oscar lần thứ 95.

Trong danh sách đề cử Oscar rút gọn công bố sáng 22/12, tác phẩm của Lương Đình Dũng vắng mặt trong top 15 đề cử Phim quốc tế xuất sắc (Best international feature film). Các phim vào danh sách gồm Decision to Leave (Hàn Quốc), Return to Seoul (Campuchia), Last Film Show (Ấn Độ), Argentina, 1985 (Argentina)...

H'Hen Niê đóng "đả nữ" trong "578: Phát đạn của kẻ điên". Ảnh: Lotte

Hôm 6/12, 578 vẫn có mặt trong danh sách phim đủ điều kiện để dự giải của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh (AMPAS). Đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết khi gửi phim đi thi, ông xem là trải nghiệm, do đó không quá kỳ vọng vào việc đoạt giải. Đại diện êkíp chỉ mong tác phẩm được chú ý nhiều hơn khi phát hành ở thị trường quốc tế.

Ra rạp ngày 20/5, 578: Phát đạn của kẻ điên là một trong những phim Việt được đầu tư lớn nhất năm qua, với kinh phí công bố 60 tỷ đồng. Câu chuyện xoay quanh Hùng (Alexandre Nguyễn) - một tài xế container cùng con gái - bé An sống du mục trên những chặng đường lái thuê. Một ngày, An trở thành mục tiêu xâm hại của nhóm người lạ mặt nên trầm cảm nặng. Người cha lên đường truy lùng tội phạm, từ đó đối đầu với thế giới ngầm. Trên hành trình giành lại công bằng cho con, anh được cô gái bí ẩn Bảo Vy (H'Hen Niê) giúp.

Hậu trường cảnh đâm xe trên đèo Đá Trắng phim '578' Hậu trường cảnh đâm xe trên đèo Đá Trắng phim "578". Video: Lotte

Phim đạt doanh thu hơn 3,5 tỷ đồng, theo số liệu của Box Office Việt Nam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập, là một trong những dự án điện ảnh lỗ nặng nhất năm. Tác phẩm bị chê chủ yếu ở khâu kịch bản, câu chuyện của Hùng khó tạo đồng cảm vì thiếu các tình tiết làm nền. Điểm cộng của phim là những pha hành động được đầu tư, bối cảnh đa dạng. Trường đoạn đánh nhau trên nóc container giữa bến cảng được quay khá mượt, nhờ tài dàn dựng võ thuật của đạo diễn hành động Oh Sea Young (phim Avengers: Age of Ultron, Taxi Driver).

Phim Việt còn lại dự Oscar 2023 - Children of the Mist (Những đứa trẻ trong sương) - vào top 15 đề cử, hạng mục Phim tài liệu (Documentary feature film). Phim tranh giải cùng các tác phẩm như All That Breathes (Anh), All the Beauty and the Bloodshed (Mỹ), Bad Axe (Mỹ), Descendant (Mỹ), Fire of Love (Mỹ - Canada), Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song (Mỹ - Canada), Hidden Letters (Trung Quốc)... Theo tờ Hollywood Reporter, các phim sẽ được tiếp tục bình chọn từ ngày 12 đến 17/1/2023, trước khi có danh sách đề cử cuối cùng - công bố ngày 24/1.

Poster phim "Children of the Mist". Ảnh: Varan Vietnam

Children of the Mist (đạo diễn Hà Lệ Diễm) xoay quanh nạn tảo hôn ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. Phim kể câu chuyện của cô bé Di, người Mông, 14 tuổi. Một ngày mùa xuân, Di được cậu bé Vang trạc tuổi chọn làm vợ. Di cố gắng chống lại sự sắp đặt theo truyền thống. Mẹ của em mâu thuẫn giữa việc tôn trọng tục lệ hay bảo vệ hạnh phúc của con. Trong khi bà nội, bố và những người thân khác ép cô bé sớm trưởng thành. Tác phẩm từng thắng Phim quốc tế xuất sắc tại Liên hoan phim Docaviv, Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim tài liệu Amsterdam năm 2021.

Trailer phim tài liệu "Children of the Mist" Trailer phim tài liệu "Children of the Mist". Video: YouTube IDFA

Hà Lệ Diễm sinh năm 1992 tại Bắc Kạn. Cô tốt nghiệp ngành Báo chí tại trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, theo học phim tài liệu tại Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh (TPD) và tham gia chương trình làm phim tài liệu của Varan Vietnam. Cô có thời gian làm việc tại báo điện tử VnExpress.

Giải Oscar lần thứ 95 sẽ diễn ra ngày 12/3/2023 ở Los Angeles, Mỹ. Những năm gần đây, Việt Nam tham gia hạng mục Phim quốc tế với các đề cử như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cô Ba Sài Gòn, Hai Phượng, Mắt biếc, Bố già... nhưng đều trượt.

Mai Nhật