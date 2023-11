Phim 18+ của Miu Lê mở màn kém

"Chiếm đoạt" - phim 18+ do Miu Lê đóng chính - đạt doanh thu mở màn hơn sáu tỷ đồng, kém so với thành tích nhiều phim Việt gần đây.

Theo Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập, chiều 20/11, phim đạt hơn 6,4 tỷ đồng sau ba ngày chiếu sớm (17-19/11), thu hút gần 70.000 lượt khán giả. Đại diện của Box Office đánh giá phim mở màn kém dù có suất vượt trội các tác phẩm ra mắt cùng thời điểm (3.355 suất). Chiếm đoạt cũng có doanh thu khởi đầu thấp so với hai phim Việt chiếu trước đó - Đất rừng phương Nam (gần 45 tỷ đồng), Người vợ cuối cùng (35 tỷ đồng).

Trailer 'Chiếm đoạt' Trailer phim "Chiếm đoạt". Video: CGV

Tác phẩm của đạo diễn Thắng Vũ chỉ xếp thứ ba danh sách các phim ăn khách cuối tuần qua. Yêu lại vợ ngầu - phim hài lãng mạn Hàn Quốc - vươn lên dẫn đầu với 8,5 tỷ đồng. Người vợ cuối cùng - phim mới của Victor Vũ, Kaity Nguyễn đóng chính - xếp thứ hai, đạt 6,5 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu của phim lên 85 tỷ sau ba tuần ra rạp. "Doanh thu của phim đứng đầu không quá bùng nổ, báo hiệu thị trường tiếp tục rơi vào thời kỳ thấp điểm", đại diện Box Office cho biết.

Chiếm đoạt thuộc thể loại tâm lý - giật gân, đánh dấu sự trở lại của Miu Lê sau bốn năm, kể từ Anh thầy ngôi sao (2019). Phim xoay quanh Thảo My (Miu Lê đóng) - một nữ sinh mới ra trường, xin làm bảo mẫu cho gia đình vợ chồng Sơn (Lãnh Thanh đóng) và Hà (Phương Anh Đào). Vẻ ngoài hiền lành, cô tạo được niềm tin ở Hà, quyến rũ Sơn bằng lối trò chuyện gợi mở. Hà phát giác chồng ngoại tình, yêu cầu ly hôn. Lúc này, My mới tiết lộ chuyện phá hoại hôn nhân vợ chồng Hà vì một sự kiện từng khiến gia đình My lao đao.

Miu Lê dự thảm đỏ ra mắt phim mới hôm 14/11 tại TP HCM. Ảnh: Goku

Phim bị nhiều khán giả chê kém thu hút vì nội dung thiếu đột phá. Nửa đầu, nhịp phim đều đều, dông dài để giới thiệu hoàn cảnh của My, úp mở nguyên nhân vì sao cô chọn gia đình Hà làm mục tiêu. Nửa sau, khi My "lộ mặt", kịch bản bị bẻ hướng đột ngột, xoay quanh một nhân vật khác, khai thác câu chuyện đen tối phía sau người này. Lúc này, tác phẩm lại dễ tạo cho người xem cảm giác dồn dập khi xâu chuỗi các tình tiết.

Với kịch bản làm lại từ phim truyền hình Hàn Quốc Babysitter, tác phẩm phù hợp ở thể loại series hơn điện ảnh. Các chi tiết tranh quyền đoạt vị trong gia đình Sơn khiến khán giả khó đồng cảm. Sơn và chị gái - Như (Lương Thùy Linh) vốn là hai người đối đầu trong công ty bất động sản của gia đình, cùng chung mục tiêu giành vị trí CEO. Dù vậy, mâu thuẫn của cả hai bị xây dựng chắp vá do động cơ, tâm lý nhân vật chưa được đào sâu.

Sau Chiếm đoạt, loạt phim Việt khác tham gia vào chặng đua cuối năm. Người mặt trời - tác phẩm về ma cà rồng của đạo diễn Timothy Linh Bùi, có Chi Pu đóng - khởi chiếu vào đầu tháng 12. Kẻ ăn hồn - phim kinh dị của nhà sản xuất Tết ở làng địa ngục - dự kiến ra rạp cùng thời điểm, với sự góp mặt của Hoàng Hà, diễn viên đóng Dao Ánh trong Em và Trịnh (2022).

Mai Nhật