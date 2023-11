'Yêu lại vợ ngầu' - phim hài về đời sống vợ chồng son

Đạo diễn Nam Dae Jung dùng các mảng miếng hài để kể về cuộc sống nhiều mâu thuẫn của đôi vợ chồng trẻ, trong phim "Yêu lại vợ ngầu".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'Love Reset' Trailer "Yêu lại vợ ngầu" (Love Reset), khởi chiếu ngày 10/11. Video: CJ ENM

Tác phẩm do Nam Dae Jung đạo diễn, xoay quanh No Jung Yeol (Kang Ha Neul đóng) và Hong Na Ra (Jung So Min). Sau khi cưới, cả hai dần trở thành cái gai trong mắt nhau do có nhiều thói hư, tật xấu. Không thể có tiếng nói chung, Jung Yeol và Na Ra quyết định chia tay. Tuy nhiên, họ phải đợi 30 ngày đến khi mọi thủ tục được hoàn tất. Trong khoảng thời gian này, họ bất ngờ mất đi ký ức và nảy sinh tình cảm trở lại.

Tác phẩm kể câu chuyện hôn nhân đổ vỡ bằng những tình tiết hài hước. Êkíp sử dụng mô-típ thường thấy trong các phim tình cảm Hàn Quốc, khi hai nhân vật chính tìm hiểu, yêu đương rồi vỡ mộng, nhận ra hôn nhân không giống lúc hẹn hò. Tuy nhiên, câu thoại được biên kịch xử lý khéo léo, không sa đà vào bi kịch.

Qua lời kể của các nhân vật, phim cho thấy mặt trái của cặp vợ chồng. Người chồng Jung Yeol làm luật sư, xuất thân nghèo khó, còn cô vợ Na Ra là nhà sản xuất phim, sinh ra trong gia đình khá giả. Tính cách trái ngược khiến cả hai thường xuyên cãi vã và dần xa cách.

No Jung Yeol (phải, Kang Ha Neul đóng) và Hong Na Ra (Jung So Min) có chuyện tình đẹp nhưng quyết định ly hôn vì mâu thuẫn trong cuộc sống. Ảnh: CJ ENM

Nhà làm phim thiết lập những tình huống không chỉ nhằm gây cười mà còn cho thấy tính cách Jung Yeol và Na Ra. Điển hình phân cảnh người chồng bực tức khi thấy vợ để nhà cửa luộm thuộm, trong khi đó Na Ra đeo tai nghe cách âm, bỏ ngoài tai những lời Jung Yeol nói.

Kỹ năng chỉ đạo của nhà làm phim thể hiện qua sự sắp đặt hợp lý các tình tiết, mang đến cảm xúc cho khán giả. Nhiều trường đoạn được xử lý trau chuốt, không gây cảm giác gượng gạo hay khó chịu. Trong cảnh Jung Yeol liên tục cho rằng mình thất nghiệp nên phải tiết kiệm, đạo diễn sử dụng thủ thuật chuyển cảnh match cut cho thấy sự khó chịu trong lời nói của nhân vật, đồng thời mang tiếng cười cho khán giả.

Cấu trúc kịch bản được xây dựng chặt chẽ, các nhân vật có sự phát triển tính cách rõ rệt. Nội dung phim tương đồng những câu chuyện có thể bắt gặp trong đời sống hàng ngày, hướng đến đối tượng khán giả trẻ trong giai đoạn chuẩn bị kết hôn hay đang sống cùng nhau. Tác phẩm phản ánh thực trạng hôn nhân hiện nay. Nhiều người trẻ quyết định cưới nhưng nhận ra áp lực của cuộc sống vợ chồng. Đạo diễn mang đến thông điệp: Trong các cuộc đổ vỡ, mọi người chỉ trích sự thiếu sót của nhau mà quên mất họ từng có những kỷ niệm thế nào.

Trong cuộc phỏng vấn với VnExpress hôm 10/11, đạo diễn Nam Dae Jung nói khi nhận được kịch bản từ nhà sản xuất, nghệ sĩ dành thêm thời gian khảo sát bạn bè và các cặp tình nhân ở Hàn, nhằm phát triển kịch bản sát với thực tế, đồng thời phải lôi cuốn khán giả.

BTS 'Yêu lại vợ ngầu' Hậu trường phim "Yêu lại vợ ngầu". Video: CJ ENM

Màn hóa thân của Kang Ha Neul và Jung So Min là điểm sáng cho tác phẩm. Bên cạnh lợi thế về ngoài hình, hai nghệ sĩ cho thấy lối diễn xuất đa dạng, liên tục chuyển đổi trạng thái. Kang Ha Neul diễn đạt những tình huống gây cười, ứng biến khéo léo trong trường đoạn cần chiều sâu. Jung So Min mang nét đanh đá lẫn dịu dàng, cho thấy cá tính nhân vật. Cả hai kết hợp ăn ý, ở các phân cảnh cãi nhau hay bộc lộ tình cảm.

Đạo diễn cho biết nhân vật của Kang Ha Neul phản ánh tính cách ông thời trẻ, với nhiều trải nghiệm trong chuyện yêu đương và cuộc sống. Trên trường quay, tài tử Kang Ha Neul thường đưa ra ý tưởng giúp xây dựng vai diễn.

Diễn viên Jung So Min chưa từng vào vai hài hước nhưng đạo diễn cảm nhận được sự thông minh của So Min qua những lần nói chuyện, nên thuyết phục cô nhận lời đóng phim. Ngoài đời, Ha Neul và So Min là bạn cùng lứa nên dễ phối hợp trên phim trường.

Theo Naver, tác phẩm là phim hài, lãng mạn có doanh thu cao nhất Hàn trong năm nay, đạt hơn 15,1 triệu USD toàn cầu. Đại diện Barunson E&A - đơn vị phân phối phim ở thị trường quốc tế - cho biết Yêu lại vợ ngầu được nhiều hãng đàm phán mua bản quyền, trong đó một công ty ở Trung Quốc xác nhận sẽ remake.

Quế Chi