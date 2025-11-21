Phim 16+ của Liên Bỉnh Phát đột ngột rời rạp

"Bẫy tiền" - phim 16+ do Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng đóng - đột ngột được rút khỏi rạp sát ngày khởi chiếu.

Nhà sản xuất chưa ấn định ngày phát hành mới, cho biết dời lịch chiếu vì muốn giới thiệu phim vào thời điểm phù hợp hơn, giúp khán giả trải nghiệm trọn vẹn. Êkíp hướng dẫn người đã mua vé liên hệ với hệ thống rạp để được hỗ trợ hoàn tiền.

Bẫy tiền rút khỏi rạp chỉ trước một ngày công chiếu. Hôm 18/11, êkíp tổ chức sự kiện ra mắt phim ở TP HCM, thu hút đông đảo nghệ sĩ khách mời như dàn sao Anh trai vượt ngàn chông gai, Hứa Vĩ Văn, đạo diễn Đức Thịnh.

Tạo hình Liên Bỉnh Phát trong "Bẫy tiền". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Phim được quan tâm khi đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Liên Bỉnh Phát sau bảy năm. Phim khai thác chủ đề lừa đảo trong ngành tài chính, sản xuất mỹ phẩm giả. Liên Bỉnh Phát đóng vai chính - Đăng Thức, chàng trai có chuyện tình lãng mạn với bạn gái tên Tâm (Tam Triều Dâng). Biến cố ập đến khi em gái Thức cần phẫu thuật tim gấp, còn mẹ Tâm vướng số nợ một tỷ đồng.

Teaser trailer "Bẫy tiền" Trailer phim "Bẫy tiền". Video: Silver Moonlight

Trước áp lực cần số tiền lớn, Thức bất ngờ nhận được lời mời bí ẩn từ một người bạn cũ. Anh dần rơi vào vòng xoáy của một ứng dụng "đen" qua điện thoại. Sau mỗi khoản tiền nhận được, anh phải làm theo yêu cầu của những kẻ lạ mặt, trượt dài trong sai lầm. Từ một người tuân theo đạo đức, pháp luật, anh bị cuốn vào canh bạc sinh tử vì tham vọng, đánh đổi cả người thân.

Phim có sự góp mặt của Jang Hye Jin - diễn viên bom tấn Hàn Quốc Parasite - ở phân cảnh cuối, trong vai một phụ nữ bí ẩn ở Hàn Quốc. Đằng sau vẻ ngoài của một chủ quán thân thiện, bà giữ vai trò "trùm" mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia. Nhân vật điều hành một ứng dụng thao túng hành vi của người dùng, bắt họ thực hiện nhiều chuyện phi pháp.

Tam Triều Dâng - đóng nữ chính - trong một phân cảnh cùng Liên Bỉnh Phát. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Liên Bỉnh Phát, 35 tuổi, được biết đến qua Song Lang - phim lấy cảm hứng từ bộ môn cải lương, nhân vật chính là Dũng "Thiên Lôi" (Liên Bỉnh Phát đóng). Năm 2021, anh đóng phim Come and go do Lim Kah Wai đạo diễn, phát hành tại Nhật Bản. Nhờ tham gia chương trình Running Man Việt Nam và Anh trai vượt ngàn chông gai, Liên Bỉnh Phát có độ phủ sóng lớn, tiếp cận khán giả trẻ. Cuối tháng 10, anh trở thành sao Việt đầu tiên đoạt giải Kim Chung của Đài Loan (Trung Quốc).



Một số phim Việt từng đột ngột rút khỏi rạp. Dịp Tết 2023, phim Siêu lừa gặp siêu lầy của đạo diễn Võ Thanh Hòa dời lịch chiếu khi đối đầu với phim Nhà bà Nữ của Trấn Thành. Cuối tháng 4, Tìm xác - phim 18+ có diễn viên Hồng Vân, Tiến Luật đóng chính - rời rạp khi mới thu 42 tỷ đồng, vì sức nóng của Lật mặt 8 (Lý Hải) và Thám tử Kiên (Victor Vũ).

