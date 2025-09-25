Philippines đề phòng nguy cơ lũ lụt, lở đất vì bão Bualoi

Giới chức Philippines đóng cửa trường học và hủy nhiều chuyến bay, cảnh báo nguy cơ lũ lụt, lở đất khi bão Bualoi dự kiến đổ bộ ngày 26/9.

Benison Estareja, quan chức cơ quan khí tượng quốc gia Philippines, trong họp báo hôm nay cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ lụt và lở đất diện rộng ở vùng núi do ảnh hưởng của bão Bualoi (Philippines gọi là bão Opong).

Cơ quan Khí tượng Thủy văn Philippines (Pagasa) cho biết đến 15h chiều nay, bão Bualoi ở vùng biển cách Guluan, Đông Samar khoảng 245 km, di chuyển về phía tây với vận tốc 15 km/h. Bão dự kiến đổ bộ vào miền trung Philippines vào sáng 26/9.

Người dân ở Bicol, miền trung Philippines, đưa thuyền lên bờ ngày 25/9, đề phòng bão Bualoi. Ảnh: CSB Bicol

Giới chức cho biết bão Bualoi có thể gây ra sóng biển cao tới 3 mét, đe dọa tính mạng người dân vùng duyên hải. Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết hoàn lưu bão Bualoi cũng có thể gây mưa lớn ở miền bắc Philippines.

"Mưa kéo dài có thể gây ra những đợt lũ lụt, lở đất mới, đặc biệt ở những khu vực đất đã no nước sau bão Ragasa", Harold Cabreros, quan chức Cơ quan Phòng vệ dân sự Philippines, cho hay.

Theo cảnh sát biển Philippines, khoảng 1.500 người đang bị mắc kẹt tại các cảng ở Bicol, nơi bão Bualoi dự kiến đổ bộ. Giới chức đã đóng cửa trường học và hủy nhiều chuyến bay ở những khu vực chịu ảnh hưởng do bão.

Dự báo hướng đi và khu vực ảnh hưởng của bão Bualoi lúc 7h ngày 25/9. Ảnh: NCHMF

Siêu bão Ragasa hồi đầu tuần này quét qua quần đảo ở miền bắc Philippines, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos hôm 24/9 cho biết giới chức đã chuẩn bị thực phẩm, thuốc men và các loại nhu yếu phẩm khác tại những khu vực bão Bualoi dự kiến đi qua.

Philippines hàng năm hứng chịu trung bình 20 cơn bão, khiến hàng triệu người dân ở những khu vực dễ bị ảnh hưởng rơi vào cảnh nghèo đói triền miên. Năm 2013, siêu bão Haiyan đã cướp đi sinh mạng của hơn 6.000 người tại quốc gia này.

Sau khi quét qua Philippines, bão Bualoi sẽ vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 10 trong năm nay, với sức gió mạnh nhất sáng 27/9 duy trì cấp 12, giật cấp 15.

Huyền Lê (Theo AFP, Inquirer)