Phiến quân thảm sát bệnh viện, bắt cóc bác sĩ

SudanNhóm phiến quân RSF tràn vào bệnh viện ở El Fasher, bắn chết hơn 460 người, bắt cóc các y bác sĩ, khiến LHQ lên án.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 30/10 tổ chức họp khẩn sau khi Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), tổ chức bán quân sự đối đầu với quân đội chính phủ Sudan, gây ra vụ thảm sát tại bệnh viện duy nhất còn hoạt động ở thành phố El Fasher.

RSF bao vây tiến vào kiểm soát thành phố El Fasher từ ngày 28/10. Các tay súng của lực lượng này bị cáo buộc đã tiến hành hoạt động thanh trừng sắc tộc sau khi chiếm được thành phố.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phiến quân đã bắn chết hơn 460 bệnh nhân cùng người thân của họ ngay trong bệnh viện, bắt cóc 6 nhân viên y tế, gồm 4 bác sĩ, một y tá cùng một dược sĩ.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói ông sốc và phẫn nộ, yêu cầu các cơ sở y tế và nhân viên y tế được bảo vệ theo luật quốc tế. Từ khi xung đột nổ ra tháng 4/2023, WHO đã xác nhận 185 vụ tấn công nhắm vào hệ thống y tế Sudan, khiến hơn 1.200 người chết.

Abu Lulu, thủ lĩnh đơn vị của RSF tại El Fasher, bị lực lượng này tạm giữ sau khi xuất hiện trong những video thảm sát tại bệnh viện. Ảnh: X/ClashReport

Các video lan truyền trên mạng, được cho là do chính thành viên RSF ghi lại, cho thấy các tay súng bước qua nhiều thi thể trong bệnh viện, bắn vào những người còn sống sót ở cự ly gần.

RSF bị cáo buộc thực hiện "chính sách thiêu rụi" tại El Fasher, sau hơn 500 ngày bao vây và giao tranh với quân đội chính phủ. Lãnh đạo RSF Mohamed Hamdan Dagalo tuyên bố sẽ điều tra về vụ thảm sát và đã yêu cầu bắt Abu Lulu, thủ lĩnh đơn vị của RSF tại El Fasher, sau khi người này xuất hiện trong các video hành quyết bệnh nhân.

Hội đồng Bảo an ra tuyên bố chung khẳng định các hành động tàn bạo của RSF đã gây "tác động hủy diệt" đối với dân thường, đồng thời lên án các vụ hành quyết, giam giữ tùy tiện và giết người hàng loạt.

"Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã ghi nhận nhiều vi phạm nghiêm trọng, bao gồm các vụ hành quyết ngay tại chỗ khi nhóm vũ trang này lục soát từng nhà và khi dân thường cố gắng chạy trốn. Không có nơi nào an toàn tại El Fasher", bà Martha Ama Akyaa Pobee, trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách châu Phi, phát biểu.

Bà bày tỏ lo ngại rằng những động thái can thiệp từ các thế lực bên ngoài đang khiến xung đột ngày một leo thang, khi "vũ khí và các tay súng không ngừng đổ vào Sudan". Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc Tom Fletcher phụ trách cứu trợ nhân đạo cảnh báo El Fasher "giờ đây đã rơi xuống một tầng địa ngục tăm tối hơn".

"Những gì đang diễn ra gợi lại ký ức về thảm họa diệt chủng ở Darfur hai thập kỷ trước, nhưng điều khác biệt là thế giới hôm nay dường như chỉ còn sự thờ ơ", ông nói.

