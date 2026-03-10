Phía sau bản quyền Xôi Lạc

Việc khởi tố kênh phát sóng lậu Xôi Lạc TV gửi đi một tín hiệu rõ ràng: Nhà nước đang bắt đầu dọn dẹp thị trường nội dung số.

Sau phim ảnh, đến lượt các hệ thống phát sóng thể thao trái phép bị xử lý. Đây không chỉ là chuyện thực thi pháp luật, mà còn là nỗ lực bảo vệ thị trường, nơi nội dung hợp pháp có thể tồn tại và cạnh tranh.

Bản quyền truyền hình thể thao là một trong những thị trường đắt đỏ nhất của nền kinh tế nội dung toàn cầu. Các giải đấu lớn như Ngoại hạng Anh, Champions League hay World Cup bán quyền phát sóng với giá hàng tỷ USD mỗi chu kỳ.

Ở nhiều giải đấu châu Âu, khoản tiền này chiếm gần một nửa tổng doanh thu của toàn bộ hệ thống bóng đá. Nó nuôi sống các câu lạc bộ, duy trì hệ thống đào tạo trẻ, trả lương cho cầu thủ và vận hành toàn bộ guồng máy kinh doanh xoay quanh môn thể thao này. Nếu hệ thống phát tán trái phép tồn tại rộng khắp, cấu trúc tài chính ấy sẽ bị xói mòn: nhà đài mất người xem, nhà tài trợ mất giá trị quảng cáo và cuối cùng là các giải đấu mất nguồn thu.

Nhưng nhiều năm qua, việc xem bóng đá qua các trang web lậu đã trở thành thói quen của nhiều khán giả Việt Nam. Chỉ cần vài cú nhấp chuột, người xem có thể theo dõi các trận đấu lớn với bình luận tiếng Việt, đôi khi sôi động hơn cả truyền hình chính thống.

Người xem lậu thường được coi như "khán giả vô tội". Nhưng trong nền kinh tế nội dung số, họ là một phần của thị trường. Khi hàng triệu người chọn con đường miễn phí, họ không chỉ tiết kiệm tiền - họ đang bỏ phiếu cho một mô hình phân phối khác.

Ở một số quốc gia châu Âu, cuộc chiến chống nội dung lậu đã bắt đầu mở rộng tới cả người xem. Tại Italy, khán giả theo dõi các trận bóng qua dịch vụ IPTV trái phép có thể bị phạt tới 5.000 euro. Ở Hy Lạp, người xem cá nhân cũng đối mặt với các khoản phạt hàng trăm euro. Những biện pháp này không chỉ nhằm trừng phạt mà còn nhằm thay đổi một thói quen văn hóa: ý niệm rằng xem lậu là vô hại. Trên Internet, ranh giới giữa người tiêu dùng và người đồng lõa đôi khi mỏng hơn nhiều so với người ta nghĩ.

Ở góc độ này, việc triệt phá các hệ thống phát sóng lậu cho thấy nhà nước sẵn sàng bảo vệ cấu trúc kinh tế của ngành công nghiệp nội dung.

Phần việc của Nhà nước - bảo vệ bản quyền và dọn dẹp thị trường - bắt đầu được thực hiện quyết liệt. Phần còn lại thuộc về chính ngành truyền thông. Một thị trường nội dung không thể chỉ tồn tại nhờ pháp luật, mà còn nhờ sự đổi mới liên tục.

Người dùng Internet Việt Nam không hoàn toàn phản đối việc trả tiền cho nội dung số. Các dịch vụ như Netflix hay Spotify đã thu hút hàng triệu người dùng trả phí trong nhiều năm qua.

Khi hàng triệu khán giả tìm đến những nền tảng ngoài hệ thống, đó không chỉ là chuyện bản quyền mà còn là một lời phàn nàn, rằng thị trường hợp pháp đang thất bại trong việc hấp dẫn người dùng.

Để theo dõi đầy đủ các giải bóng đá lớn, người xem đôi khi phải đăng ký nhiều gói dịch vụ khác nhau. Trải nghiệm không phải lúc nào cũng vượt trội: tình trạng giật lag vẫn xảy ra, một số nền tảng hạn chế thiết bị hoặc tài khoản, phần bình luận bị đánh giá là thiếu sức sống.

Trong khi đó, các trang phát sóng lậu lại cung cấp trải nghiệm đơn giản đến mức tối đa: chỉ cần nhấp vào đường link và trận đấu lập tức hiện ra.

Internet không chỉ thay đổi cách người ta tiếp cận trận đấu. Nó còn biến việc xem bóng đá thành một trải nghiệm khác hẳn so với truyền hình truyền thống. Người xem có thể mở nhiều màn hình cùng lúc: trận đấu trên một tab, thống kê ở tab khác, mạng xã hội ở cửa sổ bên cạnh; các đoạn highlight được cắt và lan truyền gần như ngay lập tức. Trận đấu vì thế trở thành trung tâm của một mạng lưới nội dung.

Internet đã tạo ra một sự tách rời khá rõ ràng: quyền phát sóng và quyền trải nghiệm không còn nằm trong cùng một hệ thống. Đài truyền hình có thể nắm giữ tín hiệu chính thức của trận đấu, nhưng trải nghiệm cộng đồng - bình luận, phản ứng, trò chuyện và chia sẻ - lại có thể diễn ra ở một nơi khác.

Có thể thấy rõ điều này ở một khâu từng được coi là trung tâm của chương trình truyền hình thể thao: bình luận.

Trong nhiều thập kỷ, bình luận viên truyền hình là người dẫn dắt trải nghiệm xem bóng đá. Nhưng trên Internet, vai trò đó đã thay đổi. Khán giả ngày nay không cần bình luận viên để biết chuyện gì đang xảy ra trên sân. Hình ảnh đã quá rõ ràng, dữ liệu thống kê có sẵn trên mạng và người xem thường biết khá nhiều về các đội bóng họ theo dõi.

Khi thông tin không còn giá trị khan hiếm, điều khán giả tìm kiếm không còn chỉ là lời giải thích, mà là cảm xúc.

Đây chính là điểm mà các nền tảng phát sóng lậu vô tình khai thác rất hiệu quả. Điểm khá đặc biệt của hệ sinh thái Xôi Lạc TV là sự xuất hiện của những bình luận viên mạng với phong cách rất khác truyền hình truyền thống. Họ xây dựng một kiểu bình luận mang tính giải trí rõ rệt: pha trò, châm biếm cầu thủ và phản ứng cảm xúc trước từng pha bóng.

Họ không bắt chước truyền hình. Họ nói chuyện như những người hâm mộ ngồi cùng phòng khách: bộc lộ cảm xúc, pha trò và tương tác trực tiếp với khán giả. Trận đấu vì thế trở thành phông nền cho một buổi livestream. Người xem không chỉ theo dõi trận bóng; họ tham gia vào cộng đồng đang cùng xem trận bóng.

Trong môi trường đó, bình luận viên đã chuyển thành streamer - người dẫn dắt trải nghiệm giải trí xung quanh trận đấu. Đây chính là một mô thức mới: "companion media" - một lớp nội dung đi kèm với sự kiện chính. Trận đấu diễn ra trên kênh phát sóng chính thức, nhưng trải nghiệm cộng đồng - bình luận, phản ứng và trò chuyện - lại diễn ra ở một không gian khác trên Internet.

Trong mô hình này, bình luận viên không còn là người tường thuật trận đấu, mà là người vận hành tầng giải trí và cộng đồng (companion layer).

Điều đó không biến việc xem lậu thành một mô hình đáng ca ngợi. Phát sóng lậu vẫn phá vỡ nền kinh tế của thể thao và làm suy yếu thị trường bản quyền. Nhưng nó cho thấy một điều quan trọng: sự cạnh tranh trong lĩnh vực phát sóng thể thao ngày nay không chỉ là cạnh tranh về quyền phát sóng mà còn là cạnh tranh về trải nghiệm. Và các nền tảng hợp pháp cần nhanh chóng chuyển mình.

Các chiến dịch chống phát sóng lậu có thể dọn dẹp thị trường và tạo khoảng trống cho các nền tảng hợp pháp. Nhưng nếu những nền tảng đó vẫn tiếp tục vận hành theo logic của truyền hình cũ, khoảng trống ấy sớm muộn cũng sẽ được lấp đầy bởi những hình thức streaming mới.

Luật pháp có thể đặt ra ranh giới. Nhưng chính thị trường mới quyết định khán giả sẽ ở lại đâu. Và bài học mà các đài truyền hình thể thao có thể rút ra từ câu chuyện Xôi Lạc không nằm ở cách né tránh bản quyền, mà ở cách Internet đã biến một vai trò quen thuộc - bình luận viên - thành một nghề hoàn toàn khác: streamer của thời đại bóng đá trực tuyến.

Trương Trí Vĩnh