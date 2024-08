Phí visa du học New Zealand tăng gấp đôi

Phí cấp visa du học New Zealand từ đầu tháng 10 là 750 NZD (hơn 11,3 triệu đồng), tăng gấp đôi so với mức hiện tại.

Thông tin đăng trên website của Sở Di trú New Zealand, sáng 9/8. Phí visa cho du học sinh đi làm sau tốt nghiệp (post-study work visa) cũng tăng hơn hai lần, từ 700 lên 1.670 NZD. Việc này nhằm bù đắp các chi phí trong quá trình xét duyệt.

"Hoàn toàn hợp lý khi những người sử dụng và hưởng lợi từ hệ thống di trú chi trả chi phí vận hành nó", trích thông báo của cơ quan này.

Sinh viên quốc tế tại Đại học Auckland. Ảnh: University of Auckland

Trên website của chính phủ, Bộ trưởng Di trú Erica Stanford cho biết nước này đang tạo ra một hệ thống di cư bền vững hơn bằng cách điều chỉnh chi phí thị thực quốc tế. Dù tăng, mức phí này vẫn có tính cạnh tranh so với các quốc gia khác như Australia và Anh.

"Chúng tôi tin New Zealand tiếp tục là điểm đến hấp dẫn để sống, làm việc, học tập và tham quan", bà nói.

New Zealand có 8 đại học công lập, tất cả đều trong top 500, theo bảng xếp hạng đại học QS 2025. Tổ chức giáo dục IDP cho biết học phí trung bình với sinh viên quốc tế ở đây khoảng 20.000-25.000 NZD (350 triệu đồng), sinh hoạt phí 13.000-16.000 NZD mỗi năm. Chi phí nhà ở là 120-555 NZD mỗi tuần.

Theo Cơ quan giáo dục New Zealand, năm ngoái, hơn 69.000 sinh viên quốc tế nhập học ở nước này, tăng 67% so với năm trước đó. Số du học sinh người Việt khoảng 1.730, tăng 10%. Song so với kỷ lục năm 2019 (hơn 3.000 người), số này giảm khoảng một nửa.

Bình Minh