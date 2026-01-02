Phí ra biển số ôtô tại Hà Nội, TP HCM giảm còn 14 triệu đồng

Từ 1/1/2026, người mua ôtô con tại Hà Nội và TP HCM sẽ trả 14 triệu đồng tiền ra biển, thay vì 20 triệu như mức trước đó.

Người mua ôtô tại Hà Nội và TP HCM được hưởng mức lệ phí đăng ký và cấp biển số thấp hơn trước, theo Thông tư 155/2025 của Bộ Tài chính, hiệu lực từ 1/1/2026.

Cụ thể, lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm biển số đối với ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm cả xe bán tải pick-up) tại khu vực I, gồm Hà Nội và TP HCM, là 14 triệu đồng. Mức này thấp hơn 6 triệu đồng so với mức 20 triệu đồng trước đó, tức giảm tương đương 30%. Trong khi đó, xe tại khu vực II, gồm các tỉnh và thành phố còn lại, phí ra biển số là 140.000 đồng.

Các loại phí, lệ phí đăng ký xe ở khu vực I và II từ 2026. Đồ họa: Hồ Tân

Việc điều chỉnh này đánh dấu lần giảm phí đầu tiên sau nhiều năm duy trì mức thu cao đối với ôtô cá nhân tại Hà Nội và TP HCM. Trước đó, phí đăng ký biển số ôtô con tại hai thành phố này là 20 triệu đồng nhằm hạn chế tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân.

Ngoài ôtô, lệ phí cấp biển số xe máy tại khu vực I cũng được điều chỉnh giảm. Cụ thể, xe máy có trị giá trên 40 triệu đồng giảm từ 4 triệu xuống 2,8 triệu đồng, xe trị giá từ 15-40 triệu đồng giảm còn 1,4 triệu đồng, còn xe dưới 15 triệu đồng là 700.000 đồng. Tại khu vực II, lệ phí cấp biển số xe máy là 105.000 đồng, không phân biệt giá trị xe.

Các mức thu đối với việc đổi giấy đăng ký, đổi biển số hoặc cấp đăng ký tạm thời cũng được điều chỉnh theo hướng thấp hơn, với lệ phí đổi biển số ôtô là 100.000 đồng và xe máy là 50.000 đồng.

Người dân làm thủ tục đăng ký xe tại Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ở quận Bình Thạnh, TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Sau quá trình sáp nhập địa giới hành chính, nhiều khu vực trước đây thuộc nhóm II như Vũng Tàu, Bình Dương được xếp vào khu vực I (TP HCM), khiến lệ phí đăng ký biển số ôtô tăng vọt từ mức 1 triệu đồng lên 20 triệu đồng. Việc điều chỉnh giảm 30% từ năm 2026 giúp người dân tại các địa bàn này phần nào giảm bớt gánh nặng chi phí, so với thời điểm vừa chuyển sang khu vực I.

Hồ Tân