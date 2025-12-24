Phí ra biển ôtô tại Hà Nội, TP HCM có thể giảm còn 14 triệu đồng

Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% lệ phí cấp chứng nhận đăng ký và biển số xe, trong đó ôtô dưới 9 chỗ tại Hà Nội và TP HCM còn 14 triệu đồng.

Tại dự thảo Thông tư liên quan tới phí cấp biển cho phương tiện giao thông đang lấy ý kiến, Bộ Tài chính quy định cụ thể mức thu cho cấp chứng nhận đăng ký xe, đổi biển số.

Theo đó, mức phí sẽ được chia theo địa bàn hành chính. Khu vực I là Hà Nội và TP HCM, gồm các phường thuộc thành phố, không phân biệt nội và ngoại thành. Các địa phương còn lại (gồm vùng đặc khu Côn Đảo thuộc TP HCM) thuộc khu vực II.

Mức lệ phí dự kiến điều chỉnh theo đề xuất của Bộ Tài chính:

Khu vực I Khu vực II Mức phí hiện tại Mức phí đề xuất Mức phí hiện tại Mức phí đề xuất Ôtô chở người dưới 9 chỗ (gồm xe bán tải) 20.000.000 14.000.000 200.000 140.000 Xe máy Trị giá 0-15 triệu đồng 1.000.000 700.000 150.000 105.000 Trên 15-40 triệu đồng 2.000.000 1.400.000 150.000 105.000 Trên 40 triệu đồng 4.000.000 2.800.000 150.000 105.000

Động thái này của Bộ Tài chính nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Trước đó, Bộ Công an đã đề xuất giảm mức thu lệ phí này nhưng giữ nguyên phí cấp đổi biển số.

Hiện tại, lệ phí đăng ký, cấp biển số xe thực hiện theo Thông tư 60/2023 và Thông tư 71/2025. Nếu dự thảo được thông qua, người mua ôtô con tại hai thành phố lớn sẽ tiết kiệm được 6 triệu đồng chi phí lăn bánh.

Cũng theo dự thảo Thông tư, trị giá xe máy làm căn cứ áp dụng mức thu lệ phí là giá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm đăng ký. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá biển số xe nộp lệ phí đăng ký, biển số theo mức thu của khu vực chọn đăng ký, cấp biển.

Phương Dung