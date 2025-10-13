Hối hận mua chung cư 3,5 tỷ nhưng phải đóng phí 2,5 triệu đồng mỗi tháng

Gom một cục tiền để mua nhà mà hàng tháng vẫn đóng tiền triệu, tôi có cảm giác như mình vẫn còn đang đi ở trọ.

Sau khi cưới vài năm, hai vợ chồng tôi gom tiền mua căn hộ, được cha mẹ hai bên giúp đỡ mới mua được một căn hộ hai phòng ngủ với số tiền gần 3,5 tỷ đồng.

Khuôn viên có hồ bơi, phòng gym, cùng các tiện ích khác nhưng gia đình tôi ít sử dụng. Nhưng khi tính toán kỹ, tôi bắt đầu thấy mình như đang ở trọ cao cấp vì mỗi tháng đều phải nộp tiền cho một loạt khoản phí cố định.

Phí quản lý gần hai triệu đồng mỗi tháng. Hai chiếc xe máy của vợ chồng tôi thêm 400 nghìn đồng, nếu có ôtô thì chỗ giữ xe cũng ngót nghét vài triệu nữa. Chưa kể tiền rác, tiền vệ sinh, phí bảo trì... Mỗi tháng, hơn 2,5 triệu đồng ra đi đều đặn.

Trong khi đó, một người bạn tôi cũng bỏ ra hơn 3 tỷ đồng để mua nhà, lại chọn mua nhà trong hẻm, không phải đóng bất kỳ loại phí nào. Anh bảo, "tiền đó để mua thêm sách cho con hoặc tiết kiệm dưỡng già". Tôi tính 50 năm sau số tiền đóng mỗi tháng dù đã mua nhà, đủ mua thêm căn nhà khác.

Ngày càng nhiều người mua chung cư rồi than phiền về các khoản phí, về ban quản lý, về việc "sống trong không gian chung mà mâu thuẫn lại riêng rẽ". Họ nhận ra sau một thời gian rằng những tiện ích từng khiến họ hào hứng lúc ban đầu thực tế lại là thứ họ hiếm khi dùng, nhưng vẫn phải trả tiền để duy trì.

Bên cạnh đó, nhiều mâu thuẫn từ quỹ bảo trì, mâu thuẫn với ban quản lý... không ít ban quản lý còn thu phí cao mà chất lượng dịch vụ thấp: thang máy trục trặc, rác không dọn kịp. Khi cư dân phản ánh thì vòng vo, đổ lỗi hoặc phản hồi chậm.

Tôi không phủ nhận chung cư có ưu điểm an ninh tốt, môi trường sạch sẽ, hạ tầng đồng bộ. Nhưng giữa thời buổi giá cả leo thang, thu nhập bấp bênh, việc duy trì một mức phí sinh hoạt cố định hàng tháng khiến nhiều gia đình cảm thấy tiếc.

Không ít người sau vài năm lại bán căn hộ để tìm về nhà đất, nơi họ có thể tự quyết định chi tiêu, không phải tranh cãi từng đồng phí gửi xe hay đèn hành lang.

Điều đáng nói hơn là, khi phần lớn người dân mua nhà bằng tiền vay, thì vài triệu đồng phí hàng tháng không còn là chuyện nhỏ. Nó là áp lực tài chính lẫn tâm lý.

Thị trường chung cư những năm gần đây bị "thổi giá" quá mức, không ít chung cư cũ vẫn tăng giá liên tục. Nhưng giá cao không đồng nghĩa với chất lượng tương xứng.

Vì thế tôi cho rằng chung cư, một tài sản mất giá theo thời gian trên thực tế cần trở lại giá trị thật, như tôi vừa phải trả một cục tiền, mỗi tháng lại phải trả thêm tiền, chẳng khác gì lúc còn đi ở trọ.

Quốc Vĩnh