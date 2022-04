Phí Phương Anh, RIN9 phủ nhận đạo nhạc Hàn

Phí Phương Anh và RIN9 tung bằng chứng cho rằng bài "Buồn không thể buông" của họ không đạo nhạc "Sick enough to die" của MC Mong.

Phí Phương Anh phát hành MV Buồn không thể buông tối 11/4, kết hợp với RIN9, MiiNa. Trên YouTube và một số trang mạng xã hội, một số người cho rằng bài hát có nhiều đoạn giống Sick enough to die của MC Mong - bản nhạc gây chú ý từ 10 năm trước. Số khác chỉ ra sản phẩm còn hao hao On Rainy Days (BEAST), Happen (Heize)...

Phí Phương Anh, RIN 9 phủ nhận đạo nhạc RIN9 nói về việc ca khúc "Buồn không thể buông" bị cho là đạo nhạc Hàn. Video: Nhân vật cung cấp

Chiều 13/4, Phí Phương Anh cùng RIN9 - nhạc sĩ viết và thể hiện nhạc phẩm phản hồi nghi vấn. Họ phủ nhận đạo nhạc, khẳng định sản phẩm là sáng tạo độc lập, phần tiết tấu và giai điệu không sao chép từ bài hát nào.

RIN9 nói: "Tôi đã nghe các ca khúc mà khán giả liệt kê, cho rằng giống ca khúc của tôi. Việc nhiều người nghĩ tôi đạo nhạc xuất phát từ việc các ca khúc đều sử dụng chung một vòng hòa thanh".

MV "Buồn không thể buông" MV "Buồn không thể buông" phát hành tối 11/4. Video: YouTube DREAMeR Entertainment

Theo RIN9 trong nhạc pop, việc dùng chung vòng hòa thanh để sáng tác dễ bắt gặp ở nhiều bài của các nhạc sĩ. Êkíp còn đưa ra tổng phổ của ba ca khúc gồm Buồn không thể buông, Sick enough to die và Sick enough to die 2 để khán giả so sánh. Theo cấu trúc đưa ra, nhạc phẩm Việt gần như khác hai sản phẩm của MC Mong, điểm tương đồng nằm ở các nốt nhạc đầu câu.

Phí Phương Anh nói cô tin tưởng vào người sáng tác. Khi nghe demo ca khúc, cô thấy hứng thú nên đồng ý góp giọng.

Ca khúc "Sick Enough To Die" Ca khúc "Sick enough to die" của MC Mong, phát hành từ 10 năm trước. Video: 360Kpop

Buồn không thể buông viết theo thể loại ballad/R&B, RIN9 và MiiNa hát chính, Phí Phương Anh thể hiện đoạn rap. Nội dung nói về nỗi đau trong tình yêu của người con gái, muốn buông bỏ nhưng thường không thoát được cảm xúc chi phối. Phần hình ảnh MV gợi sự cô đơn. Sau hơn một ngày phát hành, video nhạc có gần 300.000 lượt xem trên YouTube.

Phí Phương Anh sinh năm 1996 ở Hà Nội. Cô được khán giả biết đến sau khi đoạt quán quân The Face Vietnam 2016. Hoạt động người mẫu 5 năm, cô chuyển hướng làm ca sĩ từ năm ngoái, từng phát hành các MV Cánh bướm dối gian, Mập mờ, Răng khôn... nhưng gây tranh cãi về giọng hát.

RIN9 là ca sĩ, nhạc sĩ trẻ, thường giấu mình dưới lớp mặt nạ, đến nay chưa lộ diện. Anh giải thích cho hành động vì muốn khán giả tiếp cận, công nhận âm nhạc, tài năng thay vì ngoại hình, chuyện đời tư. Anh đứng sau các sản phẩm từng phát hành của Phí Phương Anh, từng tạo nên loạt hit cho Khổng Tú Quỳnh (ca khúc Mãi mãi là một lời nói dối), Hương Giang (Anh ta bỏ em rồi), Quân AP (Còn gì đau hơn chữ đã từng), Hiền Hồ (Rồi người thương cũng hóa người dưng)...

Tân Cao