Tàu chở phi hành đoàn đầu tiên hoạt động trên trạm vũ trụ mới của Trung Quốc đáp xuống sa mạc Gobi, Nội Mông, 12h34 hôm nay (giờ Hà Nội).

Phi hành gia Trung Quốc trở về sau 90 ngày trên vũ trụ Phi hành đoàn Thần Châu 12 hạ cánh an toàn. Video: Xinhua

Tàu vũ trụ chở ba phi hành gia Nie Haisheng, Liu Boming và Tang Hongbo hạ cánh an toàn xuống Trái Đất, kết thúc nhiệm vụ Thần Chầu 12 lịch sử. Tàu Thần Châu 12 phóng lên không gian ngày 16/6 và tới module lõi Thiên Hà của trạm vũ trụ Trung Quốc sau 7 tiếng. Phi hành đoàn do Nie chỉ huy làm việc trên module Thiên Hà 90 ngày, đồng nghĩa thời gian sống trên không gian dài gấp khoảng ba lần so với các phi hành đoàn Trung Quốc trước đó.

Để bắt đầu hành trình trở về, tàu vũ trụ tách khỏi module Thiên Hà lúc 7h56 hôm 16/9, theo Văn phòng Kỹ thuật Vũ trụ Có người lái Trung Quốc (CMSEO). Tàu Thần Châu 12 sau đó tiến hành thử nghiệm ghép nối lại với Thiên Hà, hoàn thành lúc 12h38 cùng ngày.

Các phi hành gia (từ trái sang) Tang Hongbo, Nie Haisheng và Liu Boming trên trạm vũ trụ Trung Quốc. Ảnh: Yue Yuewei/AP

Trong thời gian hoạt động trên quỹ đạo, phi hành đoàn Thần Châu 12 chụp những hình ảnh thú vị về Trái Đất và tiến hành nhiều thí nghiệm khoa học. Họ cũng thực hiện hai chuyến đi bộ không gian để giúp module Thiên Hà dài 16,6 m hoàn chỉnh hơn, sẵn sàng cho những chuyến ghé thăm trong tương lai, dự kiến diễn ra thường xuyên trong những tháng tới.

Ví dụ, Trung Quốc dự định phóng tàu chở hàng Thiên Châu 3 lên module Thiên Hà vào khoảng ngày 20/9. Tàu chở người tiếp theo mang tên Thần Châu 13 với nhiệm vụ kéo dài 6 tháng có thể khởi hành vào giữa tháng 10.

Nước này cũng lên kế hoạch phóng thêm hai module lên không gian và ghép nối với Thiên Hà để tạo thành trạm ba module mang tên Thiên Cung lớn bằng 20% Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Quá trình lắp ghép trạm dự kiến hoàn thành vào năm sau.

Sau Thần Châu 12, một chuyến tàu khác cũng sắp trở về và được chờ đón là Inspiration4 của SpaceX. Đây là phi hành đoàn không chuyên đầu tiên bay vào vũ trụ. Inspiration4 khởi hành tại Florida hôm 16/9, đưa 4 phi hành gia nghiệp dư lên không gian, bắt đầu hành trình ba ngày vòng quanh Trái Đất. Con tàu dự kiến hạ cánh cuối tuần này.

Thần Châu 12, Inspiration4 và trạm ISS đều lơ lửng trên không gian cùng thời điểm trong tuần này, lập nên kỷ lục mới về số lượng người nhiều nhất hoạt động trên không gian - 14 người.

Thu Thảo (Theo Space)