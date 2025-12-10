Hai phi hành gia kiểm tra và chụp ảnh cửa sổ quan sát trong khoang chở người của tàu Thần Châu 20, vốn bị rác vũ trụ đâm trúng.

Phi hành gia Zhang Lu và Wu Fei thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên của phi hành đoàn Thần Châu 21 hôm 9/12. Trong 8 tiếng, ngoài kiểm tra tàu Thần Châu 20, bộ đôi này còn lắp đặt hệ thống bảo vệ trạm Thiên Cung khỏi rác vũ trụ và thay thế phần vỏ nhiều lớp của bộ điều chỉnh nhiệt.

Các phi hành gia hoàn thành nhiệm vụ với sự hỗ trợ của cánh tay robot trên trạm và một nhóm chuyên gia ở Trái Đất. Wu là phi hành gia trẻ nhất Trung Quốc thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian. Trong khi với Zhang Lu, đây là chuyến đi bộ không gian thứ hai, diễn ra sau chuyến đầu tiên hai năm rưỡi. Zhang Hongzhang, người còn lại của phi hành đoàn Thần Châu 21, hỗ trợ họ từ bên trong trạm Thiên Cung.

Phi hành gia Trung Quốc ra ngoài kiểm tra tàu hỏng Phi hành đoàn Thần Châu 21 đi bộ ngoài không gian. Video: Space

Sắp tới, phi hành đoàn Thần Châu 21 sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động ngoài không gian, tiến hành nhiều thí nghiệm khoa học và thử nghiệm công nghệ. Theo Cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), tùy theo tình hình, phi hành đoàn cũng có thể triển khai những biện pháp bảo vệ với cửa sổ bị nứt của tàu Thần Châu 20.

Tàu Thần Châu 20 chở ba phi hành gia lên trạm Thiên Cung cuối tháng 4. Bộ ba này ban đầu dự kiến trở về Trái Đất ngày 5/11, nhưng các cuộc kiểm tra cho thấy cửa sổ của Thần Châu 20 bị nứt do va chạm với rác vũ trụ. Con tàu được đánh giá là không còn đủ an toàn, do đó, phi hành đoàn đã trở về Trái Đất ngày 14/11 bằng tàu Thần Châu 21, cập bến trạm Thiên Cung từ cuối tháng 10.

Ngày 24/11, Trung Quốc phóng tàu Thần Châu 22 không chở người lên trạm Thiên Cung để làm "xuồng cứu sinh" cho phi hành đoàn Thần Châu 21, đưa họ "hồi hương" khi nhiệm vụ kết thúc vào năm sau. Phát ngôn viên của CMSA hôm 1/12 cho biết, Thần Châu 20 sẽ trở về Trái Đất mà không có phi hành đoàn, đồng thời "thu thập dữ liệu thử nghiệm xác thực nhất" trong hành trình này.

Thu Thảo (Theo Space)