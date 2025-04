Amanda Nguyễn, người Mỹ gốc Việt, mang theo 169 hạt sen bay lên không gian, ngắm nhìn Trái Đất và nói "Xin chào Việt Nam", hôm 14/4.

Phi hành gia gốc Việt nói 'Xin chào Việt Nam' ngoài không gian Các nữ phi hành gia ngắm nhìn Trái Đất khi tàu New Shepard bay ngoài không gian. Amanda Nguyễn nói "Xin chào Việt Nam". Video: Blue Origin/Space

Tổ hợp tàu - tên lửa tái sử dụng New Shepard của công ty Mỹ Blue Origin đưa Amanda Nguyễn cùng 5 nữ phi hành gia khác bay lên không gian từ bãi phóng Launch Site One, Tây Texas, lúc 8h30 ngày 14/4 (20h30 giờ Hà Nội).

Phi hành đoàn đã trải qua lịch trình đúng như dự kiến. Tàu New Shepard vượt qua Đường Kármán - được coi là ranh giới giữa khí quyển Trái Đất và không gian, nằm cách bề mặt Trái Đất 100 km. Phi hành đoàn đã trải qua khoảng 4 phút không trọng lượng ở độ cao tối đa khoảng 105 km, ngắm nhìn hành tinh xanh nổi bật trên nền không gian tối đen.

Các nữ phi hành gia đều tỏ ra thích thú trước trải nghiệm mới mẻ. Trong khoảnh khắc bay lơ lửng ngoài không gian, Amanda Nguyễn đã nói "Xin chào Việt Nam" và mỉm cười.

Trong hành trình này, Amanda Nguyễn, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Tổ chức phi Chính phủ Rise mang theo 169 hạt sen giống (Nelumbo nucifera) - biểu tượng văn hóa Việt Nam - do Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) cung cấp.

Được chọn từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hoa, cây cảnh thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, những hạt sen này sẽ trở về sau nhiệm vụ, mở đường cho việc nghiên cứu về ảnh hưởng của không gian lên sự sinh trưởng của chúng.

Hạt sen được Amanda Nguyễn mang theo trong chuyến bay. Ảnh: VNSC

Khoảng 10 phút sau khi phóng, tàu New Shepard hạ cánh an toàn xuống sa mạc Tây Texas với dù hỗ trợ. Khoang tàu mở cửa lúc 20h54 (giờ Hà Nội), các phi hành gia lần lượt bước ra an toàn, người đầu tiên là Lauren Sánchez.

Amanda Nguyễn là người thứ ba bước ra khỏi khoang tàu sau khi hạ cánh. "Bình thường tôi có thể nói những điều hay nhưng trong giây phút này tôi không biết nói gì. Tôi biết ơn hàng nghìn kỹ sư, nhà khoa học đã làm cho sự kiện này có thể diễn ra. Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình", cô xúc động chia sẻ.

Với thành công của chuyến bay lần này, Amanda Nguyễn đã trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào không gian, chính thức là một nhà du hành vũ trụ.

Đây là chuyến bay thứ 31 của New Shepard nên tên gọi của nhiệm vụ là NS - 31, tổ hợp tên lửa - tàu vũ trụ do công ty Mỹ Blue Origin phát triển. Đây cũng là chuyến bay vũ trụ gồm toàn nữ đầu tiên kể từ ngày 16/6/1963, khi phi hành gia Liên Xô Valentina Tereshkova một mình thực hiện chuyến bay kéo dài ba ngày vào quỹ đạo Trái Đất.

Thu Thảo (Theo Space)