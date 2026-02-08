Phi hành gia được mang smartphone lên Mặt Trăng chụp ảnh

Giám đốc NASA Jared Isaacman thông báo phi hành gia có thể đem theo smartphone trong những chuyến bay lên trạm vũ trụ và Mặt Trăng từ tháng này.

Phi hành đoàn trong nhiệm vụ Crew-12, dự kiến khởi hành đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) ngày 11/2, và nhiệm vụ Artemis 2, dự kiến bay đến vùng không gian quanh Mặt Trăng vào tháng 3, sẽ được phép mang điện thoại. "Chúng tôi đang cung cấp cho phi hành đoàn công cụ để ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt cho gia đình, đồng thời chia sẻ hình ảnh và video đầy cảm hứng với thế giới", ông Jared Isaacman viết trên X tuần này.

Ông khẳng định đây là một bước tiến nhỏ đúng hướng. "Chúng tôi đã thách thức những quy trình tồn tại từ lâu và chứng nhận phần cứng hiện đại cho chuyến bay vũ trụ trong thời gian ngắn. Sự khẩn trương này sẽ giúp ích rất nhiều khi NASA theo đuổi các mục tiêu nghiên cứu và khoa học có giá trị cao nhất trên quỹ đạo và bề mặt Mặt Trăng", ông nói.

Minh họa tàu vũ trụ chở người trong nhiệm vụ Artemis bay quanh Mặt Trăng. Ảnh: NASA

Nhiệm vụ đưa phi hành đoàn đến Mặt Trăng gần nhất là Apollo 17 của NASA năm 1972, rất lâu trước khi smartphone ra đời. Do đó, nhiệm vụ Artemis 2 có thể đánh dấu lần đầu tiên smartphone được mang đến thiên thể này.

Theo NASA, điện thoại thông minh mạnh gấp hàng triệu lần Máy tính dẫn đường Apollo, từng hỗ trợ đưa phi hành gia lên bề mặt Mặt Trăng lần đầu trong nhiệm vụ Apollo 11 năm 1969. Thiết bị mà mọi người quen thuộc ngày nay thực tế sử dụng nhiều công nghệ do NASA kiểm chứng, bao gồm cảm biến hình ảnh CMOS cho camera và GPS cho dịch vụ định vị.

Quy định mới sẽ cho phép phi hành gia ghi lại hành trình lên Mặt Trăng theo cách chưa từng có, nhiều khả năng biến Artemis 2 thành nhiệm vụ Mặt Trăng được ghi chép đầy đủ nhất lịch sử. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu smartphone bay lên không gian. SpaceX đã cho phép sử dụng chúng trong các nhiệm vụ tư nhân của công ty, ví dụ đưa phi hành đoàn lên trạm ISS hay bay quanh Trái Đất.

Isaacman cũng từng tham gia hai nhiệm vụ như vậy, thậm chí thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian tư nhân đầu tiên trong lịch sử với nhiệm vụ Polaris Dawn năm 2024. Interesting Engineering nhận định, có thể ông đã điều chỉnh quy định của NASA dựa trên trải nghiệm thực tế.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering, TechCrunch)