'Thất nghiệp mới thấy gánh nặng phí tiền triệu khi ở chung cư'

Từ ngày thất nghiệp, mỗi khi đóng phí dịch vụ gần triệu bạc, tôi lại nghĩ tiền này có thể dư ra mua sữa cho con, nếu mua nhà đất.

Trước ngày ký hợp đồng mua căn hộ, tôi tính rất kỹ tiền vay ngân hàng, tiền lãi mỗi tháng, cả khoản dự phòng cho nội thất. Tôi tự tin vì nghĩ mình đã chuẩn bị khá đầy đủ. Chỉ có một thứ tôi chưa tính tới đó là những khoản phí mình sẽ phải trả thêm bao nhiêu tiền để ở trong căn nhà của chính mình.

Dọn vào ở là bảng thông báo phí gửi xuống. Phí quản lý, phí gửi xe... Phí quản lý tính theo mét vuông nhân lên diện tích căn hộ thì mỗi tháng đã thành tiền triệu.

Gửi xe máy, ôtô có mức riêng, khách đến chơi gửi xe cũng tính phí. Nghịch lý ở chỗ mua nhà rồi, nhưng cảm giác đôi khi giống như đang thuê dài hạn. Mỗi tháng đều có một bảng kê nhắc rằng ngoài tiền trả cho ngân hàng, còn một hệ chi phí khác song song tồn tại.

Lúc mua nhà, tâm trí ai cũng dồn vào giá bán, phải chuẩn bị bao nhiêu tiền để mua. Đó là con số lớn nhất, đáng sợ nhất, nên mọi sự chú ý đều đổ vào đó. Những khoản phí vài trăm nghìn hay một, hai triệu mỗi tháng dễ bị xem là "chuyện nhỏ".

Cũng có tâm lý quen thuộc: "Mua được nhà rồi thì mấy khoản này nhằm nhò gì". Chỉ đến khi nó lặp lại đủ 12 lần mỗi năm, và lặp lại năm này qua năm khác, người ta mới bắt đầu so sánh.

Và "nghiệt ngã" là từ khi tôi thất nghiệp một năm, dòng tiền trả nợ mua nhà dồn vào tiền lương của vợ, thì mới thấm những chi phí này có thể mua cho con hộp sữa, bịch tã.

Tôi hiểu đó là cái giá phải trả cho "an ninh, tiện nghi". Nhưng với gia đình trẻ, đang gồng mình trả nợ ngân hàng, phí dịch vụ chung cư trở thành một khoản chi cố định không thể cắt giảm. Với người mua để ở lâu dài, bắt đầu xuất hiện những so sánh ngược là nếu ở nhà đất mua một lần thì không tốn khoản lắt nhắt này.

Nhà chung cư giải quyết được rất nhiều vấn đề của đô thị đông đúc. Nhưng giá chung cư đang có vẻ đắt so với giá trị thực và nếu tính đủ, tính đúng cũng không rẻ như nhiều người tưởng. Giá căn hộ chỉ là phần nổi. Phần chìm là những khoản phí đi theo suốt quãng đời sống ở đó.

Sẽ rất tuyệt vời nếu có những dự án chung cư giá cả phải chăng hơn, để hỗ trợ những đôi trẻ có nhà với giá cả hợp lý. Vì lựa chọn mua chung cư, theo tôi vốn đã "thiệt thòi".

Khánh Phương