Phí đi cao tốc do nhà nước đầu tư cao nhất 5.200 đồng/km

Từ ngày 10/10, tài xế ôtô chạy trên cao tốc do nhà nước đầu tư sẽ phải trả phí, thấp nhất 900 đồng, cao nhất 5.200 đồng mỗi km.

Theo Nghị định 130/2024 mới ban hành, 5 nhóm xe phải chịu phí sử dụng đường bộ cao tốc do nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác. Có hai mức phí, trong đó mức 1 áp dụng với cao tốc đã hoàn thành, đạt tiêu chuẩn; mức 2 áp dụng với cao tốc chưa đạt chuẩn như chưa có trạm dừng nghỉ, đường gom, làn dừng khẩn cấp.

Mức phí cụ thể như sau (đơn vị đồng/km):

Nhóm Phương tiện chịu phí Mức 1 Mức 2 1 Xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn, xe buýt vận tải hành khách công cộng 1.300 900 2 Xe từ 12 đến 30 chỗ, xe tải từ 2 đến dưới 4 tấn 1.950 1.350 3 Xe từ 31 chỗ trở lên, xe tải từ 4 đến dưới 10 tấn 2.600 1.800 4 Xe tải từ 10 đến dưới 18 tấn, xe container dưới 40 feet 3.250 2.250 5 Xe tải từ 18 tấn trở lên, xe container từ 40 feet trở lên 5.200 3.600

Cục Đường bộ Việt Nam ước tính, số phí thu các tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư có thể đạt 3.210 tỷ đồng mỗi năm, nộp ngân sách 2.850 tỷ đồng. Tới đây các tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư đều được lắp đặt hệ thống giao thông thông minh (ITS), trong đó có thu phí tự động không dừng.

Hiện 12 dự án cao tốc do nhà nước đầu tư đã đưa vào khai thác, có thể thu phí như Lào Cai - Kim Thành, Hà Nội - Thái Nguyên, TP HCM - Trung Lương, Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Hòa Liên, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây, Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đoạn qua cánh đồng điện gió huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận). Ảnh: Việt Quốc

Luật Đường bộ mới được thông qua đã bổ sung nhiều quy định về quản lý, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ, trong đó có thu phí sử dụng với phương tiện lưu thông trên cao tốc do nhà nước đầu tư.

Đoàn Loan