Phí đăng ký xe tại Hà Nội, TP HCM giảm hàng triệu đồng trong 2025

Theo phương án Chính phủ vừa phê duyệt, phí đăng ký ôtô, xe máy dự kiến giảm 30%, áp dụng tại các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương.

Trong quyết định số 1891 của Thủ tướng ngày 3/9 phê duyệt phương án cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý của Bộ Công an năm 2025, thông tin được người dùng quan tâm nhiều là việc giảm 30% phí, lệ phí khi thực hiện các thủ tục đăng ký xe trực tuyến hoặc trực tiếp tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Lộ trình thực hiện giảm chi phí là trong 2025, chưa có thời gian cụ thể. Sau sáp nhập, Việt Nam có 6 thành phố trực thuộc trung ương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ.

Các thủ tục đăng ký xe trong nhóm giảm gồm cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số, đăng ký xe tạm thời tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ được giảm 30% phí, lệ phí. Kết quả đăng ký cũng sẽ được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID của cá nhân.

Hiện tại, các mức phí, lệ phí đăng ký xe cho các khu vực được quy định trong Thông tư 60/2030, sửa đổi bởi thông tư 71/2025 của Bộ Tài chính. Cụ thể các mức phí, lệ phí hiện tại và sau giảm tại các thành phố trực thuộc Trung ương sẽ như sau:

Mức giảm dự kiến các thủ tục đăng ký xe tại 6 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương. Đồ họa: Hồ Tân

Với mức giảm này, chi phí trong các thủ tục hành chính xoay quanh ôtô, xe máy sẽ giảm đáng kể, từ vài trăm đến vài triệu đồng. Ví dụ như tại Hà Nội và TP HCM, phí cấp biển số ôtô dưới 9 chỗ từ 20 triệu đồng còn 14 triệu đồng, xe máy từ 1-4 triệu đồng (tùy giá trị xe) còn 700.000-2.800.000 đồng. Các chi phí khác như cấp đổi chứng nhận đăng ký, biển số, biển tạm có mức giảm ít hơn, khoảng vài chục nghìn đồng.

Sau sáp nhập, nhiều người dân trước đây ở những tỉnh khu vực II như Vũng Tàu, Bình Dương trở thành khu vực I (TP HCM), nên số tiền đăng ký biển số ví dụ cho ôtô tăng mạnh từ 1 triệu lên 20 triệu đồng. Do vậy, với mức giảm 30%, người dân tại các khu vực này sẽ phải chịu chi phí ít hơn như khi mới sáp nhập.

Ngoài giảm 30% phí, lệ phí, điểm mới khác là kết quả đăng ký xe sẽ được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID của cá nhân, giúp người dân thuận tiện tra cứu và theo dõi tình trạng đăng ký. Như vậy, đăng ký xe lần đầu sẽ là toàn trình, có nghĩa người dân có thể nộp hồ sơ, thanh toán lệ phí và nhận kết quả hoàn toàn qua mạng.

Người dân làm thủ tục đăng ký xe tại Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ở quận Bình Thạnh, TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Việc cắt giảm phí đi kèm triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình sẽ khuyến khích người dân sử dụng nền tảng số, qua đó giảm thời gian đi lại và giảm chi phí xã hội, đồng thời minh bạch quá trình giải quyết thủ tục. Đây cũng là một phần trong chương trình cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số quốc gia.

Hồ Tân