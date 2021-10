Phi công từng khiến 4.300 lính Italy đầu hàng

Trung đoàn Italy ở đảo Lampedusa liên tục bị oanh tạc, khiến họ đầu hàng khi thấy Sydney Cohen hạ cánh vì sự cố trong trận đánh năm 1943.

Khi máy bay gặp sự cố và phải hạ cánh xuống đảo Lampedusa do Italy kiểm soát trên Địa Trung Hải vào năm 1943, phi công Sydney Cohen thuộc không quân Anh nghĩ rằng sẽ phải đầu hàng, bởi đây là nơi đóng quân của hơn 4.000 lính Italy. Tuy nhiên, tình thế đảo ngược khi toàn bộ trung đoàn lính Italy đã xin đầu hàng ngay khi phi công Anh hạ cánh.

Cohen sinh năm 1919 ở Clapton, London. Năm 1941, ông gia nhập không quân Anh và tham gia khóa huấn luyện phi công, sau đó được triển khai đến căn cứ Hal Far ở Malta.

Hinh ảnh Sydney Cohen trên truyền thông Anh sau chiến công ở đảo Lampedusa. Ảnh: RAF.

Ngày 12/6/1943, Cohen và hai đồng đội gồm hoa tiêu Peter Tait và xạ thủ súng máy Les Wright xuất kích trên oanh tạc cơ ngư lôi Swordfish. Họ có nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên Địa Trung Hải sau khi nhận tin một máy bay địch lao xuống biển.

Tuy nhiên, tổ bay phải từ bỏ nhiệm vụ và trở về căn cứ do thiết bị trên chiếc Swordfish gặp trục trặc. Do tầm nhìn kém, họ đã bay chệch hướng và phát hiện hòn đảo bên dưới không phải Malta khi đã gần cạn nhiên liệu. Nơi duy nhất họ có thể hạ cánh lúc này là đảo Lampedusa, cách Sicily 200 km về phía nam, khi đó do phe Trục kiểm soát và là nơi đồn trú của một trung đoàn lính Italy với 4.300 binh sĩ.

Cohen không còn lựa chọn nào khác và phải hạ cánh xuống sân bay lớn trên đảo mà không biết rằng nơi đây vừa hứng chịu những trận bom ác liệt của quân Đồng minh.

"Khi hạ cánh, chúng tôi thấy một nhà chứa và các máy bay bốc cháy xung quanh. Một nhóm binh sĩ Italy đến chỗ chúng tôi. Chúng tôi giơ tay hàng nhưng bọn họ đều giơ những tấm vải trắng và la lên 'Không, không, chúng tôi đầu hàng'. Toàn bộ hòn đảo đầu hàng chúng tôi", Cohen hồi tưởng.

Phi công Anh yêu cầu gặp chỉ huy hòn đảo. Khi họ tiến về biệt thự của người này thì máy bay Mỹ tiếp tục thực hiện một cuộc không kích dữ dội. Lúc này, phi công Anh hiểu rằng lính Italy đã quá sợ hãi trước những trận oanh tạc và thực sự muốn đầu hàng.

"Họ đề nghị tôi trở lại Malta và thông báo cho quan chức ở đó về đề nghị đầu hàng. Họ đưa tôi một tờ giấy kèm chữ ký của chỉ huy trung đoàn Italy", Cohen cho biết.

Phi cơ Anh sau đó được tiếp dầu và bay đến căn cứ của Mỹ ở thủ đô Tunis của Tunisia để báo tin quân Italy trên đảo Lampedusa đầu hàng. Đồng đội và truyền thông Anh đều gọi ông là "chúa đảo Lampedusa". Câu chuyện của Cohen lập tức được chuyển thể thành kịch nói và nhạc kịch tại Anh, trong khi Hollywood muốn làm một bộ phim về sự kiện này.

Dù vậy, Cohen không có cái kết tốt đẹp. Ông mất tích khi đang thực hiện nhiệm vụ gần eo biển Dover trong chuyến bay cuối cùng trước khi xuất ngũ vào tháng 8/1946. Thi thể của ông cũng như xác máy bay vẫn chưa được tìm thấy, không ai biết điều gì đã xảy ra với ông.

Duy Sơn (Theo WATM)