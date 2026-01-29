Phi công trong vụ máy bay quân sự rơi ở Đăk Lăk xuất viện

Trung úy phi công Đinh Thành Trung, người bị thương trong vụ nhảy dù thoát hiểm do sự cố máy bay rơi xuất viện sau một ngày điều trị.

Sáng 29/1, đại diện Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết Trung úy Trung (Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân) sức khỏe đã ổn định và đã được xuất viện. Đơn vị cũng đã tổ chức thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng chiến sĩ phi công.

Lãnh đạo bệnh viện tặng hoa chúc mừng Trung úy Đinh Thành Trung xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên

Trước đó, sáng 28/1, trung úy Trung điều khiển máy bay Yak-130 thực hiện bài huấn luyện theo kế hoạch. Sau gần 20 phút bay, máy bay gặp sự cố kỹ thuật, mất liên lạc.

Phi công đã nỗ lực xử lý nhưng không khắc phục được sự cố, buộc phải điều khiển máy bay hướng về khu vực núi Hòn Vinh (phường Đông Hòa) để tránh khu dân cư. Khi xác định vị trí phù hợp, trung úy Trung bật dù thoát hiểm và rơi xuống khu vực phường Hòa Hiệp.

Ghế phóng của máy bay quân sự được người dân phát hiện, bàn giao cho quân đội. Ảnh: Nguyệt Nhi

Theo Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, trung uý Trung nhập viện vào lúc 9h phút ngày 28/1 trong tình trạng xây xát nhẹ khu vực mặt. Thời điểm tiếp nhận, bệnh viện đã lập tức kích hoạt quy trình "Báo động đỏ nội viện", huy động tổng lực để kịp thời xử trí và phối hợp chặt chẽ với đơn vị nơi trung úy Trung đang công tác nhằm "bảo đảm chu toàn mọi mặt trong quá trình điều trị".

"Sau một ngày theo dõi, chăm sóc và điều trị tích cực, tình trạng của anh Trung đã ổn định, chưa phát hiện bất thường", đại diện bệnh viện cho biết.

Bùi Toàn