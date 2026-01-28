Máy bay quân sự Yak-130 rơi ở Đăk Lăk, phi công thoát nạn

Yak-130 khi huấn luyện gặp sự cố tại núi Hòn Vinh, phường Đông Hòa (Phú Yên cũ), phi công lái máy bay rời xa khu dân cư trước khi nhảy dù, sáng 28/1.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, lúc 7h27, trung úy Đinh Thành Trung, Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, điều khiển máy bay Yak-130 thực hiện bài huấn luyện theo kế hoạch.

Sau gần 20 phút luyện tập, máy bay gặp sự cố kỹ thuật, mất liên lạc. Phi công đã nỗ lực xử lý, song không khắc phục được. Trung úy Trung đã điều khiển máy bay hướng về khu vực đồi núi, tránh xa khu dân cư. Khi chọn được vị trí phù hợp, phi công bật dù thoát hiểm an toàn.

Khu vực máy bay rơi. Ảnh: Ly Nguyễn

Anh Nguyễn Ly, người dân ở gần núi Hòn Vinh, kể thời điểm trước sự cố, anh nghe tiếng động cơ máy bay gầm rú trên bầu trời. Sau đó anh thấy máy bay lao rất nhanh, đâm vào khu vực núi cao hơn 500 m, cách nhà khoảng một km. Va chạm gây ra tiếng nổ rất lớn cùng đám khói bốc lên.

Cán bộ, chiến sĩ đang vào hiện trường máy bay gặp nạn. Ảnh: Hoàng Huỳnh

Bộ Quốc phòng cho biết máy bay rơi tại khu vực núi cao, không gây thiệt hại về người và công trình dân sự. Phi công sau khi thoát ra ngoài được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cách đó gần 30 km, sức khỏe hiện ổn định. Các đơn vị chức năng đang phối hợp điều tra nguyên nhân sự cố, đồng thời tổ chức lực lượng tới vị trí máy bay gặp sự cố.

Đường đi vào khu vực máy bay rơi bị phong tỏa, trưa 28/1. Ảnh: Minh Bằng

Do vị trí máy bay rơi ở khu vực địa hình phức tạp, lực lượng chức năng phải mở đường, phát dọn cây rừng để tiếp cận hiện trường. Theo ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND Đăk Lăk, tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng và quân sự địa phương phong tỏa và bảo vệ khu vực xảy ra sự cố.

Vị trí máy bay rơi. Đồ họa: Hoàng Thanh

Trung đoàn 940 được thành lập cách đây 47 năm, đóng tại sân bay Tuy Hòa (Phú Yên) và trước đó là Phù Cát (Bình Định cũ, nay là Gia Lai). Đơn vị có nhiệm vụ huấn luyện và đào tạo phi công quân sự trên máy bay Yak-130, góp phần nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu và chất lượng nguồn nhân lực cho lực lượng không quân.

Yak-130 là máy bay huấn luyện phản lực hai chỗ ngồi, dùng đào tạo và chuyển loại phi công lên các tiêm kích hiện đại. Máy bay được trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, có khả năng mô phỏng tính năng kỹ chiến thuật của nhiều dòng tiêm kích thế hệ mới, giúp rút ngắn thời gian huấn luyện và nâng cao kỹ năng phi công.

Yak-130 khi tập luyện tại sân bay Kép ở Bắc Giang cũ, nay là Bắc Ninh, năm 2023. Ảnh: Giang Huy

Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, Yak-130 có thể trinh sát, tấn công với tải trọng vũ khí khoảng 3.000 kg. Máy bay do Nga sản xuất, được biên chế cho Trung đoàn 940 từ cuối năm 2021.

Nhóm phóng viên