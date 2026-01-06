Phi công F-16 Đài Loan bỏ máy bay, nhảy dù xuống biển

Giới chức Đài Loan mở cuộc tìm kiếm một phi công tiêm kích F-16V đã bỏ máy bay và nhảy dù xuống vùng biển phía đông hòn đảo.

Lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan cho biết một tiêm kích F-16V cất cánh từ căn cứ Hoa Liên ở phía đông hòn đảo vào lúc 18h17 (17h17 giờ Hà Nội) ngày 6/1. Phi công chiếc F-16V được cho là nhảy dù hơn một tiếng sau đó ở khu vực cách thị trấn Phong Tân, huyện Hoa Liên khoảng 18 km về phía đông.

Giới chức đảo Đài Loan điều động trực thăng UH-60M Black Hawk, vận tải cơ cùng tàu cảnh sát biển tham gia tìm kiếm phi công, đồng thời đề nghị các tàu đánh cá và tàu hàng trong khu vực hỗ trợ. Chưa rõ nguyên nhân khiến phi công quyết định bỏ máy bay.

Đảo Đài Loan và eo biển cùng tên. Đồ họa: CSIS

Sự việc xảy ra trong lúc căng thẳng chưa hạ nhiệt tại khu vực, liên quan đến bình luận của Thủ tướng Nhật Bản về đảo Đài Loan vào tháng 11/2025 và đợt diễn tập quy mô lớn của quân đội Trung Quốc quanh hòn đảo tháng 12/2025.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và ưu tiên sử dụng giải pháp hòa bình, song cảnh báo có thể dùng biện pháp quân sự nếu cần.

F-16V là biến thể hiện đại nhất của dòng tiêm kích F-16 do Mỹ chế tạo, có tốc độ tối đa hơn 2.400 km/h. Phòng vệ Đài Loan đã đặt mua 66 chiếc F-16V, đồng thời đã hoàn thành nâng cấp 141 tiêm kích F-16 lên chuẩn F-16V vào năm 2023.

Tiêm kích F-16V tại căn cứ ở huyện Hoa Liên, đảo Đài Loan tháng 8/2022. Ảnh: Reuters

Tai nạn đầu tiên liên quan đến F-16V của Đài Loan xảy ra vào tháng 1/2022, khi tiêm kích lao xuống vùng biển phía đông hòn đảo trong lúc bay huấn luyện. Phi công thiệt mạng trong sự cố này.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, CNA)