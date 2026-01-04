Phi cơ nghi là UAV 30 triệu USD của Mỹ rơi ở Afghanistan

UAV được cho là MQ-9 Reaper của Mỹ rơi xuống miền trung Afghanistan, chưa rõ gặp sự cố hay bị bắn hạ.

Hình ảnh được đăng trên mạng xã hội hôm 2/1 cho thấy xác một máy bay không người lái (UAV), chưa rõ chủng loại và quốc gia vận hành, bị rơi gần thành phố Maidan Shahr thuộc tỉnh Maidan Wardak ở miền trung Afghanistan, cách thủ đô Kabul khoảng 40-50 km về phía tây nam.

Phi cơ nằm trên sườn núi phủ tuyết, vỡ tung thành nhiều mảnh nhưng vẫn còn một số bộ phận rõ hình dạng.

Phi cơ nghi là UAV 30 triệu USD của Mỹ rơi ở Afghanistan Xác UAV rơi tại miền trung Afghanistan trong video công bố hôm 2/1. Video: X/Clashreport

Trang phân tích quân sự Defence Blog dẫn nguồn tin địa phương nhận định đây là UAV vũ trang MQ-9 Reaper do Mỹ sản xuất, có giá ước tính khoảng 30 triệu USD mỗi chiếc. Trong khi đó, trang tin Pakistan Connect lưu ý phương tiện có đầu cánh cong hướng lên, thiết kế đặc trưng cho biến thể trinh sát không mang vũ khí của dòng MQ-9 là Sky Guardian và Sea Guardian.

Không rõ phi cơ gặp trục trặc kỹ thuật hay bị bắn hạ. Chưa quốc gia nào xác nhận có UAV rơi tại Afghanistan.

UAV MQ-9 do tập đoàn General Atomics chế tạo, có thể bay ở độ cao hơn 15.000 m và hoạt động liên tục trong 24 tiếng. Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ cho biết mỗi chiếc MQ-9 có giá xuất xưởng khoảng 30 triệu USD.

Hiện trường vụ rơi UAV tại tỉnh miền trung Afghanistan ngày 1/1. Ảnh: X/Clashreport

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết tính tới tháng 12/2024, quân đội Mỹ sở hữu khoảng 230 chiếc MQ-9. Số UAV này chủ yếu làm nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, song có thể mang theo tên lửa dẫn đường để làm nhiệm vụ tấn công khi cần.

Ngoài Mỹ, ít nhất 10 nước đã biên chế dòng UAV này, gồm Bỉ, Anh, Đan Mạch, Ấn Độ, Italy, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Pháp và Nhật Bản.

Thanh Danh (Theo Defence Blog, Pakistan Connect, Militarnyi)