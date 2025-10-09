Phi cơ bí ẩn rơi gần căn cứ tuyệt mật của Mỹ

Mỹ phong tỏa không phận gần hiện trường rơi loại máy bay chưa xác định, gần căn cứ tuyệt mật Vùng 51 tại bang Nevada, dẫn đến nhiều nghi vấn.

"Máy bay thuộc biên chế Không đoàn 432 gặp sự cố hôm 23/9, không có thương vong liên quan. Hiện trường được bảo vệ và canh gác tới khi hoạt động thu hồi, dọn dẹp hoàn tất sau đó 4 ngày", bộ phận quan hệ công chúng của Không đoàn 432 không quân Mỹ cho biết hồi đầu tuần.

Đơn vị cho biết các điều tra viên đã phát hiện dấu hiệu can thiệp ở khu vực xảy ra sự cố, trong đó có "một quả bom huấn luyện và mảnh vỏ máy bay chưa rõ nguồn gốc" xuất hiện ở hiện trường sau sự việc. "Văn phòng Điều tra Đặc biệt của không quân (OSI) và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra vấn đề. Chúng tôi chưa có thêm thông tin nào", thông báo có đoạn.

Chưa rõ loại máy bay gặp nạn trong sự cố.

Căn cứ Hồ Groom hoặc Vùng 51. Ảnh: Google Earth

Các quan chức tại căn cứ Creech, bang Nevada, khẳng định không có thiệt hại về người và tài sản trong vụ rơi máy bay của Không đoàn 432. Đơn vị này chủ yếu vận hành máy bay không người lái (UAV) vũ trang MQ-9 Reaper và được cho là còn sử dụng phi cơ tàng hình RQ-170 Sentinel.

Theo chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, vị trí máy bay rơi nằm cách căn cứ Hồ Groom, còn gọi là Vùng 51, khoảng 50 km về phía đông.

"Địa điểm này được xác định bằng khu vực cấm bay mà Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) áp dụng ngày 23/9-1/10", biên tập viên Joseph Trevithick của War Zone nhận định, đồng thời cho biết FAA chỉ đưa ra lý do "an ninh quốc gia" cho quyết định này.

Khu vực cấm bay do FAA thiết lập gây chú ý bởi những tình tiết kỳ lạ và vị trí gần Vùng 51, theo chuyên gia Mỹ.

Vùng 51 là nơi Mỹ từng thử nghiệm các phi cơ tối tân trong suốt hàng chục năm, trong đó có trinh sát cơ U-2, SR-71 Blackbird và cường kích tàng hình F-117 Nighthawk. Tuy nhiên, giới chức nước này chỉ công nhận sự tồn tại của khu vực từ năm 2013.

Vị trí vùng 51. Đồ họa: Britannica

Nhiều người tin rằng Vùng 51 là nơi quân đội Mỹ đưa vật thể bay không xác định (UFO) và sinh vật ngoài hành tinh về nghiên cứu.

Trevithick cho biết máy bay MQ-9 gặp nạn không phải chuyện hiếm, song điều này không thể dẫn tới mức độ bảo vệ bí mật cao như sự cố tại khu vực gần Vùng 51 cuối tháng 9. "Thông tin không quân Mỹ chia sẻ về hành vi xâm phạm hiện trường sau tai nạn và nỗ lực hợp tác điều tra với FBI càng khiến mọi việc thêm bí ẩn", chuyên gia Mỹ nêu quan điểm.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, CNN, AFP)