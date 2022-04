Phép màu trong vụ xả súng tàu điện ngầm New York

Sự cố kẹt đạn của khẩu Glock 17 được ví như "phép màu" giúp New York tránh được thảm kịch tồi tệ hơn trong vụ xả súng trên tàu điện ngầm.

"Nghi phạm lúc đó đứng cách những hành khách khác chỉ vài mét, cầm trên tay khẩu súng được thiết kế để giết người, nhưng nhờ phép màu, hay may mắn, mà không ai thiệt mạng trong sự cố", Paul M. Barrett, chuyên gia tại Trung tâm Nhân quyền và Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York, nói ngày 14/3, đề cập đến vụ xả súng trên ga tàu điện ngầm New York hai ngày trước đó.

Barrett còn là tác giả cuốn sách bán chạy về súng ngắn Glock, loại vũ khí mà nghi phạm Frank R. James sử dụng trong vụ xả súng.

Theo điều tra của cảnh sát, khoảng 8h30 sáng 12/4, nghi phạm James, 62 tuổi, lên chuyến tàu điện ngầm N. Khi tàu gần vào ga ở Phố 36, James đeo mặt nạ phòng độc, ném lựu đạn khói khiến cả toa tàu có diện tích khoảng 70 m2 trở nên hỗn loạn.

Frank James, nghi phạm xả súng tại tàu điện ngầm ở New York, bị bắt ngày 13/4. Ảnh: AP.

James sau đó bắt đầu rút khẩu súng ngắn Glock 17 ra, bắn hết băng đạn đầu tiên chứa 30 viên. Nghi phạm mang theo ba băng đạn loại chứa nhiều viên như vậy, vốn bị cấm sử dụng tại New York.

Sau khi xả hết băng đạn thứ nhất, James nạp băng thứ hai. Tuy nhiên, James chỉ bắn thêm được ba viên trước khi khẩu súng bất ngờ bị kẹt. Nghi phạm lúc này còn ít nhất 57 viên đạn chưa bắn.

Theo cảnh sát New York, sự cố trên được gọi là "hóc đạn", xảy ra khi vỏ đạn đã bắn không được đẩy ra ngoài, khiến viên tiếp theo không thể được nạp vào buồng đạn.

Lenny Magill, nhà sáng lập và giám đốc điều hành Glock Store, cho biết sự cố như vậy có thể xảy ra khi các chi tiết trong khẩu súng bám nhiều muội thuốc do bắn quá nhiều lần, hoặc khi gắn một băng đạn không tương thích với súng. Các băng đạn mở rộng mà James sử dụng không phải do Glock sản xuất.

Nhưng dù nguyên nhân là gì, nó đã khiến James không thể tiếp tục ra tay, buộc phải vứt khẩu súng và tháo chạy ra ngoài cùng các hành khách đang hoảng loạn.

"Nếu khẩu súng không bị kẹt, khả năng thiệt hại về người là rất cao", Paul DiGiacomo, chủ tịch Hiệp hội Hỗ trợ Thám tử New York, cho biết. "Chúa đã che chở cho những người trong toa tàu đó".

Cách James ra tay cũng được cho là nguyên nhân giúp thảm kịch không tồi tệ hơn. Hourari Benkada, 27 tuổi, nạn nhân, cho biết anh bị bắn vào chi dưới khi ngồi cạnh nghi phạm trên chuyến tàu. Rudy Pérez, 20 tuổi, một công nhân xây dựng, bị trúng đạn ở chân trái.

Vị trí những vết thương này cho thấy nghi phạm đã cầm súng ngang hông rồi bóp cò, nên không thể ngắm chính xác. "May mắn thay, anh ta không phải là một người có kỹ năng sử dụng súng", Magill nhận định.

DiGiacomo cho rằng màn khói dày đặc trong toa tàu cũng đã cứu sống các nạn nhân, khi làm giảm tầm nhìn của nghi phạm.

James đã bắn tổng cộng 33 viên đạn và làm bị thương 10 người. 19 người còn lại bị thương do hít phải khói hoặc chấn thương lúc tháo chạy. Cảnh sát New York bắt được nghi phạm vào chiều 13/4, sau 29 giờ truy lùng gắt gao. Nhiều nạn nhân sau đó đã được xuất viện và không ai bị đe dọa tính mạng.

Đức Trung (Theo NY Times)