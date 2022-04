Nhân chứng kể khoảnh khắc tay súng tấn công ga New York

MỹNhân chứng trên tàu điện ngầm cho hay anh nhìn thấy kẻ tấn công lẩm bẩm một mình rồi đeo mặt nạ phòng độc lên, ném lựu đạn khói trước khi xả súng.

"Ngay từ đầu tôi đã chú ý đến người đó vì anh ta cứ lẩm bẩm một mình, tôi nghĩ chắc anh ta đã dùng ma túy", Fitim Gjeloshi, người có mặt trên chuyến tàu N khởi hành đến Manhattan vào sáng 12/4, kể về nghi phạm xả súng.

"Khi sắp đến ga Phố 36, tàu dừng lại 5 phút. Anh ta đeo mặt nạ phòng độc lên", nhân chứng cho biết. "Anh ta lấy lựu đạn khói từ ba lô, rút ra một cái rìu nhưng đánh rơi nó. Cuối cùng anh ta rút súng ra và bắt đầu bắn".

Nhân chứng tả buổi sáng kinh hoàng ở ga tàu New York Hiện trường vụ tấn công ở Brooklyn ngày 12/4. Video: Twitter/Kristoffer Kumm.

Gjeloshi nói rằng anh là người đầu tiên bị kẻ tấn công bắn nhưng không trúng đạn. "Tôi đã gặp may. Thật là điên rồ. Một người bị bắn ngay bên cạnh tôi. Anh ấy hét lên 'cứu tôi với! Giúp tôi với'. Tôi gọi một người đến băng bó vết thương cho cậu ấy, còn tôi chạy đến cửa, dùng chân đá vào nó", Gjeloshi kể.

Khi tàu tới ga Phố 36, hành khách ào ra ngoài. Sam Carmano, nhân chứng trên toa tàu bị tấn công, mô tả "cửa toa mở ra và giống như ngày tận thế, người ta ào ào bỏ chạy, khói bốc lên mù mịt, máu vương vãi khắp nơi".

Trên mặt đất, hàng loạt cảnh sát, xe cứu hỏa và xe cứu thương tới hiện trường và khu vực bị phong tỏa.

Người dân New York vốn lo lắng về làn sóng bạo lực gia tăng trong thành phố. Họ cho hay vụ xả súng càng khiến họ sốc và sợ hãi hơn. Anna Marin, người sống ở khu Brooklyn, kể rằng cô vừa đưa con trai tới trường thì thấy khói bốc lên và mọi người chạy khỏi nhà ga. Cô muốn đến đón con ngay nhưng phải đợi vài tiếng vì trường bị phong tỏa. "Tôi bị sốc. Hy vọng tình hình khá hơn vì tôi nhận thấy bạo lực đang diễn ra khắp thành phố New York", Marin nói.

Ít nhất 29 người bị thương sau vụ xả súng. Hiện chưa có ai bị bắt. Cảnh sát đã xác định một nghi can là Frank R. James, 62 tuổi, người được cho đã thuê chiếc xe tải liên quan tới vụ xả súng. Giới chức đang truy lùng nghi phạm mặc áo công trường xây dựng, đeo mặt nạ phòng độc, đã ném lựu đạn khói trước khi xả súng.

Các vụ xả súng xảy ra với tần suất tương đối cao ở Mỹ, nơi súng đạn là nguyên nhân khiến khoảng 40.000 người chết mỗi năm, trong đó có cả các vụ tự tử, theo trang web của Cơ quan Thống kê Bạo lực Súng đạn.

Xả súng ở thành phố New York đã gia tăng trong năm nay. Theo thống kê của cảnh sát, New York ghi nhận 296 vụ nổ súng tính đến ngày 3/4, so với 260 vụ cùng kỳ năm ngoái.

Hồng Hạnh (Theo AFP/NY Post)