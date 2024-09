Phát triển toàn diện tại trường nội trú cho nam sinh Cardigan Mountain

Trường nội trú Cardigan Mountain hoạt động với phương châm "Chúng tôi hiểu những cậu bé tuổi trung học", hướng đến giúp các em phát huy tối đa tiềm năng.

Trường nội trú Cardigan Mountain dành cho nam sinh từ lớp 6 đến lớp 9, tọa lạc tại khuôn viên rộng 525 mẫu Anh bên hồ ở New Hampshire, Mỹ. Với phương châm "We know middle school boys - Chúng tôi hiểu những cậu bé tuổi trung học", mọi thứ tại đây - từ giảng dạy và học tập đến nghệ thuật, thể thao và vui chơi - đều hướng đến giúp các em phát huy tối đa tiềm năng.

Khuôn viên trường Cardigan Mountain. Ảnh: Cardigan Mountain

Theo nghiên cứu của nhà triết học xã hội người Mỹ, Michael Gurian, các bé trai thường sẽ học tốt hơn khi có hình ảnh, đồ họa và vận động thể chất để nắm bắt khái niệm. Hiểu điều này, Cardigan áp dụng các phương pháp giảng dạy phù hợp cho nam sinh.

Cụ thể, chương trình của Cardigan được công nhận bởi Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng New England và bang New Hampshire, nhấn mạnh sự tôn trọng và trách nhiệm, đánh giá cao nỗ lực, khen thưởng thành tích. Với sĩ số lớp học nhỏ (4 học sinh một giáo viên), học sinh được hỗ trợ tối đa để học tập chủ động và phát triển toàn diện thông qua active learning.

Sĩ số lớp học nhỏ giúp các em dễ dàng kết nối với nhau. Ảnh: Cardigan Mountain

Ngoài ra, học sinh được trang bị kiến thức nền tảng vững chắc qua các môn học chính. Bên cạnh đó, các em có thể lựa chọn học thêm ngoại ngữ khác (tiếng Pháp, Latin, Tây Ban Nha) hoặc ESL để phát triển khả năng cá nhân.

Hai chương trình giảng dạy của trường là Gates và PEAKS. PEAKS dạy các em phương pháp học tập hiệu quả. Nhà trường cung cấp các khóa học bổ sung về lãnh đạo, âm nhạc, nghệ thuật hoặc mộc để rèn luyện kỹ năng mềm. Các huấn luyện viên hỗ trợ nam sinh vào buổi tối và cuối tuần để giải đáp mọi thắc mắc cho các em.

PEAKS tập trung vào các kỹ năng học tập, công nghệ và sức khỏe. Ảnh: Cardigan Mountain

Gates rèn luyện tư duy sáng tạo và tinh thần kinh doanh cho nam sinh. Các em sẽ phát triển ý tưởng và giới thiệu sản phẩm của mình tại Cuộc thi Phát minh và Đổi mới Charles C. Gates vào mùa Xuân.

Ngoài học tập, trường còn có nhiều hoạt động vui chơi giải trí, với hơn 40 đội trong 16 môn thể thao như bóng đá, khúc côn cầu trên băng, lacrosse, bóng chày, bóng rổ, chèo thuyền... Nhiều cựu học sinh đi thi đấu chuyên nghiệp. Hiện có 24 cựu học sinh đang thi đấu lacrosse cấp đại học NCAA vào năm 2024.

Các nam sinh Cardigan tham gia thi đấu môn khúc côn cầu trên băng. Ảnh: Cardigan Mountain

Vào mỗi thứ Năm, cộng đồng học sinh sẽ tham gia Thursday Clubs tại nhiều câu lạc bộ như: câu cá, nghệ thuật kỹ thuật số, nhiếp ảnh, poker, cờ vua... Nam sinh có thể tự thành lập một câu lạc bộ mới nếu muốn.

Đặc biệt, Văn phòng Tư vấn Cardigan với đội ngũ giàu kinh nghiệm sẽ hướng dẫn học sinh lớp 9 và gia đình trong quá trình tìm kiếm trường phù hợp. 85% học sinh tốt nghiệp được vào trường trung học tư thục tốt nhất Mỹ năm 2024 theo đánh giá của Niche, như Phillips Exeter Academy (#1), Choate Rosemary Hall (#3), Phillips Academy Andover (#4), St. Mark’s School (#13), The Hotchkiss School (#14), The Loomis Chaffee School (#21)...

Trường cũng cung cấp hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu lên tới 50% học phí cho các học sinh và gia đình đủ điều kiện.

Tháng 9 này, Capstone Education – đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn du học, định cư và visa cũng như định hướng nghề nghiệp sẽ tổ chức triển lãm du học "Unlocking the World". Tham gia triển lãm, phụ huynh và học sinh có cơ hội trao đổi trực tiếp với đại diện trường Cardigan Mountain School, được giải đáp mọi thắc mắc về chương trình học, hỗ trợ tài chính và quy trình tuyển sinh. Ngoài ra, phụ huynh và học sinh được lắng nghe chia sẻ về du học bậc trung học bởi chuyên gia và nhận nhiều phần quà tại sự kiện.

Thế Đan