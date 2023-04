Tại DxTalks, chuyên gia Lê Hùng Cường đánh giá con người là yếu tố trọng tâm trong quá trình chuyển đổi số, ngoài hai trụ cột còn lại là kinh doanh và công nghệ.

Phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số doanh nghiệp

DxTalks tập 4 mùa hai với chủ đề "Phát triển nguồn nhân lực - Làm chủ công nghệ số", ngoài ông Lê Hùng Cường - Phó Tổng Giám đốc công ty FPT Digital còn có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Tổng Giám đốc HR2B và ông Nguyễn Tuấn Minh - Giám đốc nhân sự công ty FPT Software. Host quen thuộc trong mùa 1, ông Vương Quân Ngọc, Giám đốc tư vấn của FPT Digital đã quay trở lại dẫn chương trình trong tập này.

Tại đây, các chuyên gia đã cùng thảo luận về con người - yếu tố làm nên thắng bại của các quá trình triển khai nói chung, không chỉ ở lĩnh vực công nghệ thông tin - trong chuyển đổi số; phân tích nhu cầu nguồn lực số của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay như thế nào; đâu là những tiêu chí cần quan tâm trong yếu tố con người khi chuyển đổi số; những thuận lợi, khó khăn khi chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị...

Mặc dù chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng tại doanh nghiệp, tổ chức, địa phương và mang lại nhiều lợi ích khi vận hành, nhưng "chuyển đổi số không chỉ ứng dụng ở phần công nghệ, mà ai là người thực hiện, thực hiện như thế nào và thực hiện cho ai là điều cần xem xét", host Vương Quân Ngọc mở đầu tọa đàm. Nhiều thống kê cho thấy khoảng 70% công cuộc chuyển đổi số bị thất bại - trong đó 40% có nguyên nhân từ văn hóa số và văn hóa con người.

Là quản lý tại FPT Software - một công ty đang có tốc độ tăng trưởng nóng về nhân sự, nhất là nhân sự trong lĩnh vực công nghệ thông tin, với 27.000 lập trình viên, kỹ sư làm việc tại Việt Nam và trên toàn cầu, cung cấp các dịch vụ chuyển đổi số, IT, BPO... ông Minh cho biết nhu cầu về nhân lực IT hiện nay là cực kỳ nóng. Theo ông, nhân lực ngành IT dường như không bị ảnh hưởng bởi Covid-19, thậm chí dịch bệnh càng khiến ngành này khát nhân lực hơn. Điều này đến từ nhu cầu chuyển đổi số. FPT Software không chỉ bị cạnh tranh nguồn nhân lực IT với các công ty đối thủ mà còn với cả các đối tác mà mình cung cấp dịch vụ ở tất cả các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, sản xuất, kể cả thương mại điện tử hay logistics. "Vì làn sóng chuyển đổi số lan đến tất cả các công ty, mọi người đều nhìn thấy chuyển đổi số là một con đường tiếp theo mà bắt buộc phải đi. Để bắt đầu chuyển đổi số thì điều đầu tiên các công ty, doanh nghiệp đều cần xây dựng đội ngũ IT, do đó tạo nên sức nóng trên thị trường nhân lực IT", ông Minh giải thích.

Hoạt động trong lĩnh vực nhân sự, tư vấn và cung cấp nhân sự cho các doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Bích Hồng đồng tình, trong xu thế chuyển đổi số mạnh mẽ từ các doanh nghiệp hiện nay, phương tiện số trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động xã hội cũng như kinh doanh. Nhân lực số luôn là một bài toán mà hầu như các doanh nghiệp đều đặt ra, nhất là những doanh nghiệp mong muốn chuyển đổi số.

Bên cạnh sự thiếu hụt chuyên gia nhân lực số, bà Hồng cho rằng còn là sự thiếu hụt nhân sự tập trung ở nhóm quản lý cấp cao, trong khi chuyển đổi số cần đi từ tổng thể, từ trên xuống. Bà gợi ý để giải quyết vấn đề này, đầu tiên là đào tạo; tiếp theo là phải đa dạng hóa nguồn lực. Có thể chia nhỏ những phần công việc của các nhân viên đa dạng hơn trong khi tìm kiếm nhân sự. Việc đa dạng hóa còn thể hiện ở cả yếu tố địa lý khi làm việc từ xa đã trở nên phổ biến... Việc sử dụng dịch vụ của các công ty cung cấp nhân sự cũng là một giải pháp đáng lưu ý.

Các chuyên gia, khách mời chia sẻ nhiều về yếu tố con người của quá trình chuyển đổi số tại DxTalks số 4 mùa 2. Ảnh: FPT Digital.

Đứng ở góc độ một công ty tư vấn chuyển đổi số, ông Lê Hùng Cường cho biết, trong chuyển đổi số luôn có trụ cột là kinh doanh, công nghệ và con người. Đa phần từ trước đến nay, ở các doanh nghiệp, đội ngũ lãnh đạo chỉ tập trung về câu chuyện kinh doanh trong chuyển đổi số. Gần đây, khi công nghệ lên ngôi thì họ nói nhiều về công nghệ. Và doanh nghiệp chưa chú ý tới điều quan trọng nhất là để chuyển đổi số thì con người chính là trọng tâm của quá trình chuyển đổi này.

Theo ông Cường, tất cả cán bộ công nhân viên, những người tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào quy trình kinh doanh sản xuất vận hành của doanh nghiệp đều là thành phần quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình chuyển đổi số. Chuyển đổi số thành hay bại do quá trình nhân sự tham gia, từ khi họ đón nhận tới khi họ ủng hộ việc đổi mới đấy như thế nào. Thường thì ban đầu mọi người đều ngại thay đổi, vì vậy việc đào tạo, truyền thông là rất quan trọng để giúp tất cả các cấp đều hiểu rõ về chương trình chuyển đổi số dẫn tới tham gia tích cực và ủng hộ hết mình.

Ở phần sau của tọa đàm, các chuyên gia đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong đào tạo đội ngũ, những giải pháp để tạo động lực cho nhân sự, cách xây dựng văn hóa số trong doanh nghiệp... nhằm hướng đến thành công trong quá trình chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp đạt được vị thế hướng tới trên thương trường.

VnExpress