Phát hiện viên uống giảm cân chứa chất cấm

Cục An toàn Thực phẩm cảnh báo viên nang giảm cân Hồng hạc Phục linh chứa chất cấm Sibutramine, khuyến cáo người dùng không sử dụng.

Ngày 1/6, cơ quan này thông báo như trên sau khi nhận được báo cáo của Viện Y tế công cộng TP HCM về kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát phát hiện viên nang giảm cân Hồng hạc Phục linh chứa chất cấm Sibutramine, Desmethylsibutramine, Didesmethylsibutramne.

Mẫu này lấy tại nhà thuốc Nhất Ngân, lô số 13 TTTM Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Trên nhãn ghi thực phẩm bảo vệ sức khỏe GMP 2024 Viên nang giảm cân Hồng Hạc Phục Linh số lô 01022024, ngày sản xuất 9/2/2024, hạn dùng 8/2/2027.

Thương nhân chịu trách nhiệm và phân phối là Phu Hung Me., JSC, địa chỉ ngõ 159 Lạch Tray, Phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Hàng sản xuất tại nhà máy HADU chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu, ở Cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Tuy nhiên, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hải Phòng và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hải Dương, cho biết khi làm việc với cơ quan chức năng, đại diện hai đơn vị trên đều khẳng định "không sản xuất lô sản phẩm này".



Vì vậy, để an toàn sức khỏe, trong thời gian cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc, Cục cảnh báo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm có các thông tin như nêu trên và thông báo cơ quan chức năng nếu phát hiện.

Sản phẩm Hồng hạc Phục linh. Ảnh: Cục An toàn Thực phẩm cung cấp

Đầu tháng 5, Cục An toàn Thực phẩm phát hiện hai loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dáng xuân Phục linh Gold và Best Slim Collagen cũng chứa Sibutramine - một loại chất cấm khiến não tổn thương nghiêm trọng.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Sibutramin từng được sử dụng rộng rãi để điều trị béo phì nhưng đã bị cấm tại Mỹ, châu Âu và Việt Nam do nguy cơ gây hại vượt xa lợi ích. Các nghiên cứu lớn cho thấy thuốc này làm tăng nguy cơ đột quỵ và các biến chứng tim mạch nghiêm trọng.

Tại Việt Nam, từ năm 2010, Cục Quản lý Dược đã ngừng cấp phép nhập khẩu nguyên liệu Sibutramine, đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn bộ sản phẩm chứa chất này. Hiện nay, Sibutramine thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. "Sibutramine có cấu trúc phân tử tương tự ma túy amphetamine, là một chất cực kỳ nguy hiểm", bác sĩ Nguyên nói.

Trung tâm Chống độc từng tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc do sử dụng thực phẩm chức năng, cà phê giảm cân chứa Sibutramine, trong đó có bệnh nhân bị hôn mê, co giật và tổn thương não. Ngoài Sibutramin, các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc còn có thể chứa các chất độc hại khác như Phenolphthalein, caffein liều cao, Synephrine... nguy hiểm sức khỏe người dùng.

Thời gian qua, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, mỹ phẩm giả, kém chất lượng... Bộ Y tế lập 15 tổ kiểm tra đột xuất lĩnh vực dược, mỹ phẩm, y dược cổ truyền, sữa, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế... Hoạt động kiểm tra diễn ra trong tháng cao điểm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong một tháng đến 15/6.

Lê Nga