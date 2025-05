Phát hiện hai loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa chất cấm

Hai mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dáng xuân Phục linh Gold và Best Slim Collagen chứa Sibutramine - một loại chất cấm khiến não tổn thương nghiêm trọng.

Ngày 1/5, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, cho biết thông tin trên, sau khi Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia kiểm nghiệm mẫu giám sát phát hiện Dáng xuân Phục linh Gold và Best Slim Collagen chứa chất cấm Sibutramine.

Cụ thể, Dáng xuân Phục linh Gold, ghi trên bao bì là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, số lô 11 2023, ngày sản xuất 01/11/2023, hạn sử dụng 01/11/2026, sản xuất tại Hong Kong, do Công ty Cổ phần EU YB ở TP Yên Bái nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa.

Dáng xuân Phục linh Gold được Bộ Y tế xác định chưa đăng ký số đăng ký bản công bố sản phẩm; số Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố ghi trên bao bì là không đúng.

Còn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Best Slim Collagen số lô 29L367, hạn sử dụng 01/2027, xuất xứ Mỹ, do Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hoa Anh Đào ở TP Hà Nội nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa. Best Slim Collagen đã được đăng ký số Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố năm 2019, tuy nhiên công ty báo cáo không nhập khẩu lô sản phẩm trên.

Cục An toàn Thực phẩm đang phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vụ việc. Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo không mua, không sử dụng, không kinh doanh hai lô thực phẩm có các thông tin nêu trên; các địa phương tiến hành thu hồi sản phẩm.

Sản phẩm Dáng xuân Phục linh có kết quả kiểm nghiệm chứa chất cấm Sibutramine. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm cung cấp

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Sibutramin từng được sử dụng rộng rãi để điều trị béo phì nhưng đã bị cấm tại Mỹ, châu Âu và Việt Nam do nguy cơ gây hại vượt xa lợi ích. Các nghiên cứu lớn cho thấy thuốc này làm tăng nguy cơ đột quỵ và các biến chứng tim mạch nghiêm trọng.

Tại Việt Nam, từ năm 2010, Cục Quản lý Dược đã ngừng cấp phép nhập khẩu nguyên liệu Sibutramine, đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn bộ sản phẩm chứa chất này. Hiện nay, Sibutramine thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. "Sibutramine có cấu trúc phân tử tương tự ma túy amphetamine, là một chất cực kỳ nguy hiểm", bác sĩ Nguyên nói.

Trung tâm Chống độc từng tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc do sử dụng thực phẩm chức năng, cà phê giảm cân chứa Sibutramin, trong đó có bệnh nhân bị hôn mê, co giật và tổn thương não. Ngoài Sibutramin, các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc còn có thể chứa các chất độc hại khác như Phenolphthalein, caffein liều cao, Synephrine... nguy hiểm sức khỏe người dùng.

Lê Nga