Phát hiện trạm BTS giả đựng trong vali du lịch

Hà NộiTrạm BTS giả đặt trong vali du lịch, được kẻ gian đưa tới gần các trung tâm thương mại và phát tán tin nhắn mạo danh ngân hàng để lừa đảo.

Trong thông báo ngày 6/11, Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đã bắt quả tang người nước ngoài đang sử dụng thiết bị BTS giả mạo truy nhập vào mạng thông tin di động để gửi tin nhắn quảng cáo, lừa đảo.

Theo Cục, điểm mới lần này là trạm BTS giả đựng trong vali du lịch. Kẻ gian cũng thiết lập thay đổi TAC (Tracking Area Code - mã vùng của BTS) liên tục, phạm vi phát sóng nhỏ. Chúng di chuyển đến khu vực đông người để tránh sự theo dõi, phát hiện của cơ quan chức năng.

Việc bắt giữ được thực hiện ngày 3/11, sau khi Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I thuộc Cục nhận được thông tin về dấu hiệu bất thường.

Bộ thiết bị BTS giả đựng trong vali du lịch khi bị bắt. Ảnh: Trung tâm I

"Trung tâm I đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật nhanh chóng xác định nguồn phát sóng giả mạo", đại diện Cục Tần số cho biết.

Thời gian qua, các đơn vị thuộc Cục Tần số liên tiếp bắt quả tang kẻ gian đang dùng BTS giả phát tán tin nhắn, trong đó có hàng loạt trường hợp bị bắt giữ tại TP HCM.

Tại Hà Nội, từ cuối tháng 10, đầu tháng 11, nhiều người dân một số trung tâm thương mại như Tràng Tiền Plaza, Aeon Mall Hà Đông phản ánh gặp hiện tượng điện thoại bị chuyển từ sóng 5G xuống 2G, đồng thời nhận được tin nhắn định danh từ một ngân hàng với nội dung "đủ điều kiện đổi điểm lấy iPhone". Khi truy cập, người dùng được dẫn đến trang web có giao diện giống hệt ứng dụng ngân hàng, đề nghị điền tên đăng nhập và mật khẩu để đổi thưởng.

Theo các chuyên gia, nếu làm theo, người dùng có thể bị lộ thông tin tài khoản, thậm chí bị chiếm tài khoản, cài mã độc. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác, không truy cập vào đường link lạ gửi qua tin nhắn, không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai.

Lưu Quý