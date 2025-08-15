Liên tiếp phát hiện trạm BTS giả gửi tin nhắn lừa đảo

TP HCMTrong một tuần, Cục Tần số vô tuyến điện phát hiện hai vụ dùng trạm BTS giả, phát tán tin nhắn lừa vi phạm giao thông hoặc nhận hàng chuyển phát.

Chiều 14/8, Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, qua quá trình kiểm soát tần số, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II nhận thấy tín hiệu bất thường, nghi phát sóng trái phép. Đội ngũ kỹ thuật đã khoanh vùng và xác định vị trí nguồn phát, phối hợp với Bộ Công an để bắt giữ.

Người phát sóng trái phép bị bắt tại hiện trường, khi đang vận hành thiết bị trên một ôtô. Tang vật thu giữ gồm hai BTS giả cỡ lớn, ăng-ten, bộ nguồn chuyên dụng, cùng nhiều điện thoại cài phần mềm điều khiển trạm BTS.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Trung tâm II

Đây là lần thứ hai trong tuần, việc dùng trạm BTS giả bị phát hiện tại TP HCM. Trong thông báo hôm 10/8, Cục Tần số cho biết đã phát hiện BTS giả được dùng để phát sóng tin nhắn hàng loạt với nội dung thông báo vi phạm giao thông. Trong sự việc mới, nội dung tin nhắn được xác định là lừa đảo nhận giao hàng trực tuyến.

Người dùng nhận được thông báo không thể giao hàng do địa chỉ không đầy đủ, yêu cầu truy cập đường link để bổ sung địa chỉ. Theo Cục Tần số, người dùng có nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân, dẫn đến mất tiền và tài sản.

Nội dung tin nhắn lừa đảo được phát tán từ trạm BTS giả. Ảnh: Trung tâm II

Sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, đặc biệt là những mắt xích trong đường dây mua bán, phân phối thiết bị BTS giả và các thủ đoạn lừa đảo qua tin nhắn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác, không truy cập vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai.

Lưu Quý