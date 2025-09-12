Phát hiện sữa tắm gội Lactacyd bị làm giả

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các địa phương điều tra, truy tìm nguồn gốc sản phẩm Lactacyd Baby Extra Milky bị làm giả, sau khi nhận được báo cáo từ nhà sản xuất.

Yêu cầu được đưa ra hôm 11/9, sau khi Cục nhận được ba báo cáo từ Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam về việc phát hiện sản phẩm sữa tắm gội Lactacyd Baby Extra Milky bị làm giả. Sản phẩm chính hãng do công ty trên sản xuất và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, với số tiếp nhận Phiếu công bố 002968/21/CBMP-HCM do Sở Y tế TP HCM cấp ngày 5/11/2021.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, sản phẩm giả được phát hiện tại nhiều địa điểm, bao gồm các sàn thương mại điện tử như Shopee và các cửa hàng bán lẻ như HD Mart Gia Lai. Doanh nghiệp đã cung cấp các bằng chứng so sánh sản phẩm thật và giả, chỉ ra nhiều điểm khác biệt rõ rệt.

Một số dấu hiệu nhận biết sản phẩm giả bao gồm: bao bì và nắp chai có phông chữ khác lạ, số lô không thể truy vết trong hệ thống nội bộ, ngày sản xuất được ký hiệu là "MGF" thay vì "MFG", số lô in bằng mực thường thay vì laser như hàng chính hãng. Ngoài ra, chất lượng và mùi của sản phẩm giả cũng khác biệt rõ rệt so với hàng thật.

Để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, Cục Dược chỉ đạo các Sở Y tế phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, truy tìm nguồn gốc và xử lý nghiêm các vi phạm. Cục cũng đề nghị các Trung tâm kiểm nghiệm tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng các sản phẩm mỹ phẩm có nguy cơ bị làm giả hoặc kém chất lượng, đồng thời thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc.

Lactacyd Baby Extra Milky bị làm giả. Ảnh: Cục Quản lý Dược

Những tháng qua, cơ quan chức năng liên tục phát hiện sữa giả,thuốc giả,thực phẩm bảo vệ sức khỏe,mỹ phẩm kém chất lượng. Các chuyên gia cảnh báo mỹ phẩm giả, kém chất lượng có thể gây hại cho người tiêu dùng, cần cẩn trọng khi mua bán.

Lê Nga